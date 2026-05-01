MAE a semnalat în cadrul Consiliului de Securitate al ONU ultimele incidente cu drone rusești care au căzut în România

ONU, Consiliul de Securitate
Foto: Profimedia

Incidentele cu drone rusești care încalcă spațiul aerian al României și care duc la evenimente precum cel de la Galați au fost semnalate și în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, susține ministra de Externe, Oana Țoiu.

Oana Țoiu anunță, într-un interviu acordat TVR Info, că a avut o intervenție în cadrul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, la începutul săptămânii. 

„Am avut o intervenție în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, a fost la începutul săptămânii o conversație găzduită de Bahrain despre securitatea maritimă și atunci am cerut și noi, România, să intervenim pentru a putea să semnalăm chiar în Consiliul de Securitate riscurile pe care le vedem”, a declarat Oana Țoiu la TVR Info

Ministra de Externe a subliniat că România a condamnat „ferm la nivel diplomatic” acțiunile Federației Ruse.

„În primul rând, atacul pe care îl are în Ucraina și uciderea civililor și atacul infrastructurii civile și evident lipsa de responsabilitate care a dus la încălcarea spațiului aerian al României, spațiul aerian aliat”, a adăugat Oana Țoiu.

Reamtintim că săptămâna trecută o dronă rusească a căzut la periferia municipiului Galați și a fost nevoie de intervneția autorităților să o detoneze într-un mediu controlat. Alte fragmente de dronă au mai fost găsite în județul Tulcea.

Ca răspuns diplomatic, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul Ministerului de Externe. 

CITEȘTE ȘI: Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil, au căzut în România. Dezvăluirea Oanei Țoiu

Top Citite
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
1
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
2
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
3
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de...
un om lucreaza la panouri solare pe casa
4
„Victorie pentru românii care produc energie acasă”. Legea prosumatorilor, declarată...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
5
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Te-ar putea interesa și:
oana toiu mae
Oana Țoiu, despre declasificarea dosarelor din anii '90: „Nu văd cui i-ar fi teamă de poporul român, dacă nu a trădat”
oana toiu 4
Oana Țoiu critică moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR: „Nu era deloc necesară această criză și nu era deloc momentul”
mae
MAE va declasifica mii de documente din perioada 1990-1992. Oana Țoiu: „Românii au dreptul să știe istoria tranziției României”
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București.
Ambasadorul Rusiei o contrazice pe Oana Ţoiu privind drona căzută la Galați: „Ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă”
Young businesswoman clutching her head at a cluttered desk with crumpled papers and laptop, overwhelmed by deadlines and burnout, stressed and exhausted at work
Munca ucide 840.000 de oameni pe an, potrivit unui raport ONU. Stresul și riscurile psihosociale afectează inima și sănătatea mintală
Recomandările redacţiei
dragos pislaru (1)
România pierde peste 458 de milioane de euro din cererea nr. 3 de...
tren cfr calatori
Răspunsul unui fost secretar de stat pentru Radu Miruță, care a...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
Trump anunță taxe cu 25% mai mari pentru autoturismele europene care...
militari români participă la un exerciţiu miilitar NATO
Bolojan, despre decizia ca cinci miliarde de euro din SAFE să meargă...
Ultimele știri
SUA impun noi sancţiuni Iranului şi lansează un avertisment pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz
Trei transplanturi de organe au fost făcute de 1 mai. „O nouă şansă la viaţă”
Iranul a făcut o nouă ofertă Washingtonului în încercarea de a debloca negocierile. Reacția președintelui Donald Trump
Citește mai multe
