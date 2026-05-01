MAE a semnalat în cadrul Consiliului de Securitate al ONU ultimele incidente cu drone rusești care au căzut în România

Incidentele cu drone rusești care încalcă spațiul aerian al României și care duc la evenimente precum cel de la Galați au fost semnalate și în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, susține ministra de Externe, Oana Țoiu.

Oana Țoiu anunță, într-un interviu acordat TVR Info, că a avut o intervenție în cadrul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, la începutul săptămânii.

„Am avut o intervenție în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, a fost la începutul săptămânii o conversație găzduită de Bahrain despre securitatea maritimă și atunci am cerut și noi, România, să intervenim pentru a putea să semnalăm chiar în Consiliul de Securitate riscurile pe care le vedem”, a declarat Oana Țoiu la TVR Info.

Ministra de Externe a subliniat că România a condamnat „ferm la nivel diplomatic” acțiunile Federației Ruse.

„În primul rând, atacul pe care îl are în Ucraina și uciderea civililor și atacul infrastructurii civile și evident lipsa de responsabilitate care a dus la încălcarea spațiului aerian al României, spațiul aerian aliat”, a adăugat Oana Țoiu.

Reamtintim că săptămâna trecută o dronă rusească a căzut la periferia municipiului Galați și a fost nevoie de intervneția autorităților să o detoneze într-un mediu controlat. Alte fragmente de dronă au mai fost găsite în județul Tulcea.

Ca răspuns diplomatic, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul Ministerului de Externe.

