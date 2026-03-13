Live TV

MAE anunță revenirea în țară a altor 96 de români, de la Muscat, cu un zbor de repatriere organizat cu ajutorul UE

Alţi 96 de cetăţeni români au revenit în ţară, vineri, de la Muscat, printr-un zbor de repatriere organizat de România prin capacitatea de transport aeriană a rescEU în cadrul mecanismului (UCPM) european pentru protecţie civilă, anunţă Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Din evidenţele MAE, până la acest moment, peste 6.000 de cetăţeni români au revenit în ţară din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit MAE, vineri, au fost repatriaţi 96 de cetăţeni români, dintre care 21 de minori, 1 infant şi 74 de adulţi, din care 19 cazuri medicale şi o femeie însărcinată, printr-un zbor operat de compania aeriană poloneză LOT, prin capacitatea de transport aeriană a rescEU în cadrul mecanismului (UCPM) european pentru protecţie civilă, pe ruta Muscat - Bucureşti.

La bordul aeronavei s-au aflat şi 38 de cetăţeni eligibili din statele membre UE şi statele terţe participante la Mecanismul de Protecţie Civilă al UE.

Acesta este cel de-al treilea zbor organizat de România, în cadrul mecanismului rescEU, activat cu sprijinul MAI/DSU după ce, în 9 martie, 273 de cetăţeni români şi 83 ai altor state UE au fost evacuaţi din Orientul Mijlociu prin intermediul a două zboruri operate de compania LOT. Costul zborului este suportat din bugetul Uniunii Europene.

Este, totodată, al patrulea zbor de evacuare organizat de România prin mecanismul European de Protecţie Civilă.

Transportul pe cale rutieră până la Muscat pentru persoanele evacuate a fost asigurat de MAE, prin intermediul Consulatului României la Dubai şi al Ambasadei României la Abu Dhabi, autocarele fiind însoţite de o echipă consulară mobilă pe întregul traseu. Transportul rutier va fi decontat de Comisia Europeană în cuantum de până la 75%.

De asemenea, Ambasada României la Muscat a asigurat preluarea şi coordonarea cetăţenilor români până la îmbarcarea acestora în aeronave, împreună şi cu echipa Consulară Mobilă a Unităţii de Reacţie Rapidă a Celulei de Criză a MAE.

Ambasada României la Abu Dhabi şi Delegaţia UE la Riad, acreditată şi pentru Oman, au întreprins toate demersurile necesare pe lângă autorităţile emirateze pentru trecerea la punctul de trecere a frontierei dinspre EAU către Oman.

„Ministerul Afacerilor Externe mulţumeşte autorităţilor din Emiratele Arabe Unite şi Oman pentru cooperarea şi sprijinul oferit pentru realizarea acestor repatrieri în condiţii de siguranţă”, arată MAE,

România este prima ţară care foloseşte capacitatea de transport aerian rescEU a mecanismului European pentru Protecţie Civilă pentru repatrieri, de la crearea acestuia în 2019.

Din evidenţele MAE, până la acest moment, peste 6.000 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Dintre aceştia, circa 3500 prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE.

„Toate cazurile prioritare în atenţia Ambasadei României la Abu Dhabi, Ambasada României la Muscat şi Consulatul General al României în Dubai, până la momentul închiderii listelor pentru transportul rutier dinspre Emiratele Arabe Unite spre Oman, respectiv la momentul închiderii procedurilor de check-in pentru cei care erau în Muscat/Oman, s-au aflat pe zborul de evacuare care a aterizat astăzi la Bucureşti”, precizează MAE.

Potrivit sursei citate, în 11 martie, când au început demersurile de reconfirmare de către cetăţeni a solicitărilor de evacuare, echipele din cele trei misiuni, în special CG al României din Dubai, au contactat fiecare cetăţean român aflat în atenţie pentru confirmarea solicitărilor de includere pe zborul de evacuare. La acel moment erau în atenţie aproximativ 270 de persoane, turişti din categoriile vulnerabile, respectiv minori, cazuri medicale, femei însărcinate, dar şi turişti cetăţeni români care au rămas între timp fără mijloace financiare. Astfel, cetăţenii români care reprezintă diferenţa dintre cifra solicitărilor şi cei 96 de cetăţeni care au aterizat în această dimineaţă, sunt cetăţeni români care au optat fie să rămână în Dubai, invocând în special disconfortul transferului rutier către Muscat, fie cetăţeni români care au părăsit spaţiul prin soluţii identificate în mod individual.

Celula de Criză şi echipele diplomatice şi consulare ale MAE din regiune rămân în continuare pregătite să asigure asistenţă şi sprijin consular în funcţie de solicitări.

Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României din regiune, monitorizează cu atenţie situaţia regională, menţin legătura cu autorităţile statelor din regiune, şi sunt pregătite să acorde asistenţă şi protecţie consulară, cu prioritizarea siguranţei cetăţenilor români, în funcţie de evoluţia condiţiilor de securitate.

MAE reiterează recomandările adresate cetăţenilor români în acest context, disponibile aici.

MAE aminteşte importanţa înregistrării pe platforma econsulat.

MAE recomandă verificarea în mod sistematic a informaţiilor transmise de liniile aeriene, atât pe site-urile oficiale, cât şi prin SMS sau e-mail, în funcţie de opţiunile selectate în relaţia cu operatorul aerian. De asemenea, cetăţenii sunt sfătuiţi să verifice dacă au primit bilete reprogramate pentru zborurile afectate, să urmărească în permanenţă instrucţiunile comunicate de companiile aeriene şi să se prezinte la aeroport doar atunci când sunt anunţaţi şi chemaţi de către reprezentanţii liniilor aeriene.

