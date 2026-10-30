MAE, avertizare de călătorie: proteste anunțate sâmbătă în mai multe orașe din Franța, posibile blocaje în transporturi

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa că sâmbătă, 31 octombrie, sunt anunţate numeroase manifestaţii şi acţiuni de protest în mai multe oraşe de pe teritoriul francez. Mobilizările ar urma să includă manifestaţii în centrele urbane, precum şi posibile blocaje sau acţiuni punctuale în intersecţii rutiere, sensuri giratorii, staţii de alimentare cu carburanţi, noduri feroviare şi depozite petroliere.

Oficialii MAE transmit că, în acest context, sunt posibile perturbări ale transportului public în comun, traficului rutier, feroviar şi aerian, în special în marile aglomerări urbane şi în apropierea infrastructurilor vizate de apelurile la blocaj.

Potrivit MAe, cetăţenii români pot consulta aplicaţia SNCF Connect pentru informaţii despre traficul feroviar în timp real. Previziunile de trafic pentru diferite linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien şi linii internaţionale) pot fi vizualizate pe site-ul SNCF.

„Pentru reţeaua RATP (transportul în comun în Paris şi regiunea pariziană), aplicaţia Bonjour RATP urmăreşte perturbările în timp real şi sugerează rute alternative. Informaţiile despre traficul RATP sunt disponibile şi pe site-ul oficial www.ratp.fr/infos-trafic. Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor şi pentru a verifica informaţiile oferite de operatorii şi companiile pentru liniile aeriene la care au planificate călătoriile, cetăţenii români sunt rugaţi să consulte site-ul aeroporturilor din localitatea de destinaţie/plecare din Franţa”, precizează sursa citată.

MAE mai informează că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 şi +33147052755.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă, astfel:

Consulatul General al României la Paris: +33680713729;

Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;

Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;

Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet: http://paris.mae.ro , https://cgparis.mae.ro/ , http://lyon.mae.ro , http://marsilia.mae.ro , http://strasbourg.mae.ro , www.mae.ro şi reaminteşte că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : B.E.