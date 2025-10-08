Live TV

MAE avertizează românii care merg în Bulgaria: Sunt restricții de circulație din cauza vremii extreme. Ce zone sunt afectate

Data publicării:
emblema mae pe o usa de sticla
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că sunt preconizate restricţionări ale circulaţiei rutiere ca urmare a codurilor de atenţionare meteorologică pentru precipitaţii abundente.

Potrivit unui comunicat al MAE transmis miercuri, în conformitate cu datele transmise de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie bulgar, pentru data de 8 octombrie au fost emise: cod roşu pentru regiunile Pleven, Lovech, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Ruse, Razgrad şi Silistra şi cod portocaliu pentru regiunile Vratsa, Targovishte, Şumen şi Dobrich.

„În context, sunt preconizate restricţionări ale circulaţiei rutiere”, precizează sursa citată.

MAE menţionează că informaţii suplimentare pot fi accesate astfel:

- cu privire la starea vremii - www.weather.bg;

- cu privire la starea actuală a drumurilor: pe aplicaţia gratuită LIMA - www.lima.api.bg, la pagina de Internet a Agenţiei „Infrastructura Rutieră” - www.api.bg şi la numărul de telefon 070013020, accesibil în regim non-stop;

- cu privire la regimul vamal, la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia - www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Condiţii de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) şi la pagina de Internet a Agenţiei „Vămi” din R. Bulgaria - www.customs.bg;

- cu privire la e-vigneta şi sistemul e-TOLL - www.bgtoll.bg;

- cu privire la situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare - www.mvr.bg.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro şi https://mae.ro.

