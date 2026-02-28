Live TV

MAE face precizări despre situația românilor din Iran și Orientul Mijlociu

Data publicării:
Ministerul Afacerilor Externe.
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ministerul de Externe a precizat, sâmbătă seară, în legătură cu situaţia românilor aflaţi în zonele de conflict din Orientul Mijlociu, că la acest moment nu sunt români răniţi în regiune şi nu sunt solicitări de repatriere din Iran. Potrivit MAE, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetăţeni români.

„Nu există cetăţeni români răniţi în regiune la acest moment. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetăţeni români. Este prioritizată acordarea asistenţei consulare pentru minori şi pentru familiile cu copii", precizează MAE într-un comunicat de presă.

De asemenea, nu sunt înregistrate, la acest moment, solicitări de repatriere din Iran.

Conform sursei citate, s-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a MAE, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan şi a ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Şedinţa a inclus o teleconferinţă cu şefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak şi Emiratele Arabe Unite.

Având în vedere evoluţiile de securitate din Orientul Mijlociu şi impactul acestora la nivel regional şi global, inclusiv din perspectiva zborurilor comerciale, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să călătorească în străinătate în perioada următoare să aibă în vedere perturbările înregistrate la nivelul zborurilor internaţionale, în special pentru statele şi oraşele care constituie puncte de tranzit aerian.

De asemenea, dat fiind caracterul fluid al situaţiei, MAE recomandă evaluarea „cu responsabilitate” a necesităţii efectuării acestor călătorii şi, dacă este posibil, amânarea acestora până la ameliorarea situaţiei de securitate şi reluarea în condiţii normale a zborurilor comerciale.

Totodată, în cazul cetăţenilor români care se află în străinătate şi sunt afectaţi de perturbarea zborurilor, MAE recomandă menţinerea dialogului cu companiile aeriene sau agenţiile de turism, precum şi notificarea prezenţei către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află.

MAE reaminteşte că marja de intervenţie a misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare în astfel de situaţii de forţă majoră este limitată, având în vedere dinamica evoluţiilor şi impactul acestora inclusiv asupra deplasărilor în interiorul statelor afectate, în conformitate cu recomandările şi instrucţiunile autorităţilor locale.

Suplimentar, în acelaşi context, MAE a ridicat nivelul avertismentelor de călătorie la 6/9 - Evitaţi călătoriile neesenţiale! pentru următoarele state: Bahrain (https://www.mae.ro/travel-alerts/68211), Kuweit (https://www.mae.ro/travel-alerts/66992), Iordania (https://www.mae.ro/travel-alerts/44859), Qatar (https://www.mae.ro/travel-alerts/68209), şi Emiratele Arabe Unite (https://www.mae.ro/travel-alerts/68210).

MAE reaminteşte că pentru Statul Israel nivelul de avertisment este 8/9 - Evitaţi orice călătorie! (https://www.mae.ro/travel-alerts/2938), iar pentru Iran 9/9 - Părăsiţi imediat ţara! (https://www.mae.ro/travel-alerts/2937).

Totodată, MAE reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

De asemenea, sâmbătă, din dispoziţia ministrului Afacerilor Externe, a fost convocată Celula de Criză Interinstituţională, în vederea coordonării demersurilor de acordare a asistenţei consulare şi a identificării celor mai bune modalităţi de sprijin pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate şi afectaţi de evoluţiile de securitate din regiune.

