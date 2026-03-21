MAE face precizări despre românca acuzată că a încercat să intre cu un iranian într-o bază nucleară britanică

Ministerul Afacerilor Externe.

Ministerul de Externe a confirmat, sâmbătă seară, că una dintre cele două persoane acuzate că ar fi încercat să pătrundă într-o bază navală britanică unde sunt staţionate submarine nucleare are cetăţenie română, relatează News.ro. În acest caz, Consulatul General al României la Edinburgh este pregătit să-i acorde româncei asistenţă, precizează MAE.

Ministerul de Externe a afirmat că „prin intermediul Consulatului General al României la Edinburgh, s-a autosesizat ca urmare a informaţiilor apărute în mass-media, potrivit cărora o persoană de cetăţenie română ar fi încercat să pătrundă în mod neautorizat într-o bază militară din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi a întreprins demersuri pe lângă autorităţile competente din Regatul Unit pentru a obţine informaţii oficiale cu privire la posibila arestare a persoanei de cetăţenie menţionate”.

Totodată, au fost întreprinse demersuri specifice şi de către Ambasada României la Londra, prin intermediul biroului ataşatului pentru afaceri interne, adaugă sursa citată..

„În urma demersurilor Consulatului General al României la Edinburgh pe lângă autorităţile din Scoţia, acestea au confirmat că una din cele două persoane reţinute pentru încălcarea prevederilor Legii securităţii naţionale a Regatului Unit al Marii Britanii (art 4 (1) A - care interzice intrarea sau inspectarea unei locaţii strategice, atunci când urmăreşte un scop care prejudiciază siguranţa sau interesele Regatului Unit) deţine cetăţenia română”, precizează MAE.

Potrivit aceleiaşi surse, Consulatul General al României la Edinburgh este pregătit să acorde asistenţă consulară, în limita competenţelor

„Având în vedere lipsa consimţământului expres al cetăţeanului român, MAE nu poate furniza, la acest moment, informaţii suplimentare cu privire la identitatea persoanei vizate. Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Edinburgh : +44 (0) 7951 858 445”, afirmă reprezentanţii MAE.

Poliţia din Scoţia a anunţat că a pus sub acuzare două persoane care au încercat să pătrundă într-o bază navală britanică unde sunt staţionate submarine nucleare, aceştia fiind un bărbat iranian şi o femeie din România, transmite Sky News.

Cele două persoane, un bărbat iranian în vârstă de 34 de ani şi o româncă de 31 de ani, au fost inculpate după ce au încercat să intre în baza navală Faslane, unde sunt amplasate submarinele nucleare ale Marii Britanii, a transmis poliţia.

Poliţia Scoţiei a precizat că a fost informată despre tentativa de pătrundere joi, în jurul orei 17:00.

Cei doi urmează să apară luni în faţa tribunalului Dumbarton Sheriff Court, potrivit unui comunicat al poliţiei, care a adăugat că ancheta este în desfăşurare.

Baza Faslane găzduieşte nucleul flotei de submarine a Regatului Unit şi sistemul de descurajare nucleară Trident.

Marina Regală britanică a declarat anterior că două persoane au încercat fără succes să pătrundă în această bază.

 

