MAE face precizări despre românul condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj

Ministerul de Externe a făcut o serie de precizări, vineri, referitoare la românul condamnat de o instanţă rusă la 15 ani de închisoare, pentru furnizarea către Ucraina de informaţii despre amplasarea sistemelor de apărare aeriană din Soci, afirmând că are în atenţie cazul din decembrie 2024.

„În această perioadă au fost efectuate demersuri atât prin intermediul Ambasadei României la Moscova, cât şi la nivelul Centralei MAE, inclusiv la nivel de şef de misiune, pentru a proteja drepturile cetăţeanului român în cadrul stabilit de prevederile Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile consulare (1963). Din informaţiile comunicate de misiunea diplomatică a României la Moscova, hotărârea de condamnare a cetăţeanului român la pedeapsa de 15 ani de închisoare cu executare a rămas definitivă la data de 19 iunie 2026, prin respingerea căii de atac. Această informaţie nu a fost încă notificată pe cale oficială de către autorităţile ruse”, se arată într-un comunicat al MAE.

Potrivit sursei citate, în ciuda demersurilor repetate ale MAE, autorităţile ruse nu şi-au dat acordul cu privire la vizitarea cetăţeanului român în penitenciar de către reprezentanţii misiunii diplomatice a României la Moscova, ca parte a demersurilor de asistenţă consulară, şi nici cu privire la posibilitatea acestuia de a coresponda cu familia.

MAE, prin Departamentul Consular, este în contact permanent cu familia cetăţeanului român.

Ministerul român de Externe subliniază că va continua demersurile necesare, care se circumscriu obligaţiei statului român de a asigura asistenţă consulară şi, în egală măsură, obligaţiei Federaţiei Ruse, stabilite prin tratatul menţionat.

O instanţă rusă a condamnat definitiv un cetăţean român la 15 ani de închisoare, într-o colonie penală de maximă securitate, pentru furnizarea către Ucraina de informaţii despre amplasarea sistemelor de apărare aeriană din Soci, a relatat vineri Centrul de Relaţii Publice (PRC) al FSB, citat de agenţia Interfax.

„Verdictul de vinovăţie al Tribunalului Regional Krasnodar împotriva cetăţeanului român Chercio D.A., născut în 2002, pentru activităţi de informaţii pentru serviciile speciale ucrainene a intrat în vigoare”, a declarat PRC într-un comunicat primit de Interfax.

Potrivit agenţiei, în august 2024, „un cetăţean străin, aflându-se în Teritoriul Krasnodar, a colectat şi transmis informaţii despre amplasarea sistemelor de apărare aeriană situate în oraşul Soci, la instrucţiunile serviciilor speciale ucrainene”.

„Printr-o hotărâre judecătorească, străinul a fost găsit vinovat de comiterea unei infracţiuni în temeiul articolului 276 (spionaj) din Codul Penal rus. El a fost condamnat la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate”, se arată în comunicatul de presă.

Editor : C.L.B.