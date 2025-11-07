Live TV

MAE face precizări după accidentul provocat de un român în Bulgaria, în care au murit șase oameni

Data publicării:
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
Şase migranţi morți în accident

Ministerul Afacerilor Externe a precizat, vineri seară, în legătură cu un accident provocat de un şofer român, în Bulgaria, soldat cu moartea a şase migranţi, că, până în prezent, la Ambasada României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident. 

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României la Sofia, a luat la cunoştinţă despre producerea unui incident, în seara zilei de joi, 6 noiembrie 2025, pe teritoriul Republicii Bulgaria, în urma căruia un autoturism înmatriculat în România a fost implicat într-un accident rutier, soldat cu mai multe victime”, a transmis ministerul.

Ancheta autorităţilor bulgare cu privire la acest incident este în curs de desfăşurare.

„Până în prezent, la nivelul Ambasadei României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident”, a precizat MAE.

Şase migranţi au murit, în Burgas, după ce vehiculul în care se aflau s-a răsturnat şi a plonjat în Lacul Vaya, în timpul ce era urmărit de Poliţie, la viteză mare, potrivit novinite.com.

Incidentul a avut loc joi seara, după ce Poliţia de Frontieră a urmărit maşina pe o distanţă de câţiva kilometri prin regiune.

Şoferul, un cetăţean român, a supravieţuit accidentului şi a fost reţinut pentru audieri. Alţi trei migranţi au fost răniţi şi au fost transportaţi la un spital regional din Burgas.

Urmărirea a început în apropierea oraşului de coastă Kiten, unde o patrulă a Poliţiei de Frontieră a făcut semn maşinii cu plăcuţe de înmatriculare româneşti să oprească. În loc să se conformeze, şoferul a accelerat, încercând să scape şi luând-o pe un drum printre satele Yasna Polyana şi Rosen. Poliţiştii au continuat urmărirea pe drumuri locale care duc spre Burgas.

În timp ce autovehiculul se apropia de periferiile oraşului, s-a ciocnit cu o altă maşină, ieşind de pe drum, după care a accelerat pe bulevardul „Todor Alexandrov”. Poliţia instituise un blocaj în apropierea podului „Vladimir Pavlov” pentru a opri maşina fugară. Însă şoferul a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza drumului ud şi alunecos, iar vehiculul s-a răsturnat, plonjând în apele Lacului Vaya.

Echipaje de urgenţă, între ca poliţişti, pompieri şi scafandri au fost trimişi acolo imediat. Şase dintre cei nouă migranţi au fost declaraţi morţi la locul accidentului, iar cei trei supravieţuitori au fost duşi la spital sub escorta Poliţiei. Şoferul român, care a reuşit să scape din accident cu răni minore, a fost reţinut pentru audieri, anchetatorii încercând să stabilească exact circumstanţele incidentului şi reţeaua responsabilă pentru aducerea migranţilor în ţară.

Autorităţile au deschis o anchetă în acest caz, vizând atât cauzele accidentului şi reţeaua organizată prin care migranţii au intrat în Bulgaria. Incidentul se adaugă unei serii de urmăriri riscante care au avut loc recent şi în care au fost implicaţi traficanţi de migranţi care încearcă să traverseze ţara în drum spre vestul Europei.

