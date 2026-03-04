MAE, noi date despre românii reveniți în țară din Orientul Mijlociu: dintre cei care au solicitat asistență consulară, 490 sunt acasă

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că, „dintre cetăţenii români care şi-au anunţat prezenţa şi au solicitat asistenţă consulară”, în contextul situaţiei din Orientul Mijlociu, „din evidenţa MAE s-au întors în ţară 490 de persoane”. Un număr de 174 de persoane au fost repatriate din Israel cu o cursă operată de o companie privată, la solicitarea MAE, pe ruta Teba-Bucureşti. Patru persoane au revenit din Iordania cu un zbor de evacuare organizat de autorităţile din Slovacia.

„În continuarea demersurilor de sprijinire a cetăţenilor români afectaţi de deteriorarea accentuată a situaţiei de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că dintre cetăţenii români care şi-au anunţat prezenţa şi au solicitat asistenţă consulară, din evidenţa MAE s-au întors în ţară 490 de persoane”, a transmis MAE, miercuri seară, într-un comunicat de presă.

Dintre acestea, 318 cetăţeni români s-au întors din Israel cu zboruri de repatriere asistată, prin intermediul curselor charter angajate prin agenţiile de voiaj şi au beneficiat de asistenţă consulară din partea reprezentanţilor Ambasadei României în Egipt în Aeroportul Internaţional Cairo, pentru facilitarea dialogului cu autorităţile egiptene şi pentru asigurarea desfăşurării fără impedimente a procedurilor de îmbarcare.

Patru cetăţeni români au revenit în ţară din Iordania prin intermediul unui zbor de evacuare organizat de autorităţile din Slovacia. Reprezentanţii Ambasadei României la Amman, cât şi ai Ambasadei României la Bratislava au fost în legătură permanentă cu autorităţile slovace pentru coordonare şi sprijin în timp real, în vederea acordării asistenţei şi protecţiei consulare.

„Un alt grup de 174 de persoane, dintre care 172 cetăţeni români şi 2 cetăţeni ai Republicii Moldova, a revenit în ţară din Statul Israel, prin intermediul unei curse aeriene operată de o companie privată care şi-a exprimat, la solicitarea MAE, disponibilitatea pentru a efectua un zbor pe ruta Taba-Bucureşti. Grupul de cetăţeni români a părăsit teritoriul Statului Israel, fiind însoţiţi până la frontiera egipteană de o echipă consulară mobilă din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, respectiv din cadrul Consulatului General al României la Haifa. Cetăţenii români au fost aşteptaţi în Taba, Republica Arabă Egipt, de o echipă consulară mobilă din cadrul Ambasadei României la Cairo, care a facilitat efectuarea formalităţilor vamale şi i-a însoţit până la îmbarcarea în aeronava cu destinaţia Bucureşti”, a precizat MAE.

Potrivit sursei citate, celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României din regiune, menţine contactul cu cetăţenii români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu, precum şi cu autorităţile statelor din regiune şi va continua să acorde asistenţă şi protecţie consulară, cu prioritizarea siguranţei cetăţenilor români, în funcţie de evoluţia situaţiei de securitate.

MAE reiterează recomandările adresate cetăţenilor români în acest context, disponibile aici.

