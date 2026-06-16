MAE salută acordul dintre SUA și Iran: Reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz e vitală

Ministerul de Externe salută eforturile diplomatice şi de mediere care au condus la convenirea memorandumului de înţelegere dintre Statele Unite ale Americii şi Iran, punctând că reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz e vitală pentru stabilitatea regională şi economia globală.

Potrivit unui comunicat transmis, marţi, de MAE, reluarea neîntârziată a traficului maritim şi comercial, negrevat de taxe, prin Strâmtoarea Ormuz este vitală pentru stabilitatea regională şi economia globală, inclusiv pentru stabilizarea treptată a preţurilor la energie şi accesul la timp la îngrăşămintele necesare în agricultură.

„În acest sens, România a subscris, alături de alte 25 de state, la declaraţia liderilor adoptată de Franţa, Marea Britanie, Germania şi Italia (E-4), privitoare la înţelegerea de pace la care au ajuns SUA şi Iran, precum şi mecanismele comune destinate asigurării tranzitului în condiţii de siguranţă şi coordonării eforturilor diplomatice”, precizează sursa citată.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat, luni, că acordul SUA-Iran a fost semnat şi strâmtoarea Ormuz va fi deschisă total.

„Acordul a fost semnat. Şi strâmtoarea este deja parţial deschisă, după cum ştiţi. Vineri, va fi deschisă complet”, a declarat acesta.

Editor : C.L.B.