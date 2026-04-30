MAE va declasifica mii de documente din perioada 1990-1992. Oana Țoiu: „Românii au dreptul să știe istoria tranziției României”

Oana Țoiu a anunțat că Ministerul de Externe va declasifica „peste 5.000 de dosare diplomatice din primii ani de tranziție” din arhivele instituției, indicând că va pune la dispoziția publicului documente elaborate de MAE în perioada 1990-1992.

„Alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita Regelui Mihai, corespondența cu URSS - toate acestea ies din sertarele in care au stat peste 30 de ani și vor fi publice (...) . Românii au dreptul să știe cu adevărat istoria tranziției României. Prea multe lucruri au rămas prea mult timp nespuse, neclare, iar în aerul închis al lipsei de informații cresc conspirațiile și neîncrederea”, a transmis Oana Țoiu, pe pagina personală de Facebook.

Potrivit proiectului pus în transparență decizională, este vorba de toate informațiile „clasificate secret de serviciu, elaborate de MAE în perioada 1 ianuarie 1990 - 31 decembrie 1992”.

Oana Țoiu a mai explicat că aceste documente au fost încadrate la nivel de „secret de serviciu”, deși nu mai erau încadrate la nivel de „secret de stat” de peste un deceniu.

„Vorbim despre 5.376 de dosare, păstrate în 768 de mape de arhivă, ocupând aproximativ 100 de metri liniari de raft. Este cea mai consistentă tranșă de documente diplomatice scoase de sub clasificare după cele de dinainte de 1989 și acoperă o perioadă de inflexiune în istoria noastră recentă”, susține ministra de Externe.

Printre titlurile de dosare ce urmează să fie puse la dispoziția publicului și indicate de Oana Țoiu se numără: „Reacții în URSS față de Revoluția din 22 decembrie 1989”, „Reunificarea Germaniei” sau „Tratat de colaborare, bună vecinătate și amiciție cu URSS”.

