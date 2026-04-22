Mai multe categorii de pacienți vor beneficia de prima zi de concediu medical plătită. Rogobete: „Am încercat să corectăm inechitatea”

Data publicării:
Foto: Getty Images

Mai multe categorii de persoane, cum ar fi pacienții cronici, cei incluși în programele naționale de sănătate, urgențele medico-chirurgicale sau pacienții care beneficiază de spitalizare de zi, vor avea prima zi de concediu medical plătită, după ce Parlamentul a adoptat excepțiile propuse în acest sens de Ministerul Sănătății, potrivit ministrului Alexandru Rogobete.

„Am încercat să corectăm inechitatea generată cu prima zi de concediu medical neplatită, rapid, prin ordonanță de urgență în Guvern. Nu a trecut. Nu am renunțat și am susținut proiectul în Parlament. Astăzi s-au votat în Plenul Camerei Deputaților excepțiile propuse de Ministerul Sănătății și care au fost introduse de colegii parlamentari”, a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Camera Deputaților este for decizional în acest caz, astfel că, odată cu promulgarea proiectului de către președintele Nicușor Dan, prima zi de concediu medical va fi plătită în cazul pacienților cronici, pacienților incluși în programele naționale de sănătate, pacienților care beneficiază de spitalizare de zi sau urgențelor medico-chirurgicale.

„Pentru mulți români, acea primă zi însemna o alegere imposibilă: mergi bolnav la muncă sau pierzi bani. Nu e o alegere corectă. Și nu este un sistem care își protejează oamenii (...) Concediul medical nu este un beneficiu acordat cu jumătate de măsură. Este o formă de protecție reală – pentru pacient, pentru cei din jur și pentru întregul sistem”, a adăugat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Editor : M.G.

