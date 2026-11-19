Președinta Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, a oferit pentru Digi24 explicații cu privire la examenul de rezidențiat din noiembrie 2026, în contextul în care candidații au reclamat două probleme pe această temă: pe de-o parte, numărul candidaților care au promovat examenul este mai mare decât numărul posturilor disponibile, și, pe de altă parte, existența unei întrebări formulate greșit.

Mai mulți candidați la examenul de rezidențiat din noiembrie 2026 au semnalat, în mail-uri trimise către Digi24, două situații.

Pe de-o parte, aceștia au arătat că numărul candidaților care au promovat examenul de rezidențiat este cu peste 1.000 mai mare decât numărul de locuri scoase la concurs de Ministerul Sănătății.

Concret, potrivit datelor oficiale, au fost scoase la concurs 4481 de locuri, din toate specialitățile și din toată țara, pentru domeniul Medicină, în timp ce aproximativ 6.000 de candidați au obținut punctajul minim, de 562 de puncte.

În același timp, a fost semnalată existența unei grile formulate greșit, a cărei anulare a dus la schimbări în clasament.

„Din cauza unei erori de formulare a unei grile, făcută de cei care au elaborat subiectele, candidații care au încercat să găsească o logică întrebării și au răspuns corect conform variantei de barem inițiale ajung acum să fie dezavantajați în clasament, în timp ce candidații care nu au răspuns la acea întrebare ajung înaintea lor.

În cazul meu, anularea acestei grile m-a făcut să pierd aproape 200 de poziții în clasament. Colegi care înainte aveau un punctaj mai mic decât mine se află acum deasupra mea”, ne-a semnalat, pe mail, o candidată la examenul de rezidențiat din noiembrie 2026.

Menționăm că locul în clasament este unul important, alegerile pentru specializare și locul în care se va desfășura rezidențiatul fiind făcute în baza acestui criteriu.

Digi24 a stat de vorbă cu Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România, pentru a lămuri cele două teme ridicate de cei care au susținut examenul de rezidențiat.

În ceea ce privește situația grilei greșite, Cătălina Poiană a subliniat că aceasta a fost anulată, ceea ce a dus la scăderea punctajului maxim care poate fi realizat și că „toată lumea a pierdut acest punctaj”.

„Era o întrebare cu mai multe răspunsuri, unul din răspunsuri a fost un răspuns controversat”, a explicat Cătălina Poiană.

În același timp, în ceea ce privește ocuparea locurilor, președinta Colegiului Medicilor din România a subliniat că „un număr important din candidații înscriși în acest an sunt deja medici rezidenți, specialiști sau primari”.

„Deci e posibil ca o parte din ei să renunțe la momentul repartiției, cum s-a întâmplat în fiecare an, dar este foarte posibil ca o parte din acești candidați, deși au procent de promovabilitate, să nu aibă loc sau posturi. Acești candidați probabil că vor încerca să mai meargă o dată, este greu de spus ce se va întâmpla”, a adăugat Cătălina Poiană în declarația acordată Digi24.

Editor : M.G.