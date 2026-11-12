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„MAI nu este instituția care aprobă sau interzice proteste”. Marian Neacșu intervine în disputa autorizării protestului AUR

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Marian Neacșu. Foto: mai.gov.ro
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Ministrul de Interne, Marian Neacșu, a venit cu explicații, în contextul disputei din spațiul public, referitoare la autorizarea protestului AUR de la finalul acestei săptămâni. Ministrul subliniază că dreptul oamenilor de a protesta este garantat de Constituție și trebuie respectat, însă exercitarea acestui drept presupune respectarea legii. 

„Am suficientă experiență în administrație și în viața publică pentru a cunoaște foarte bine atribuțiile funcției pe care o ocup și modul în care acestea trebuie exercitate. În calitate de viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, acționez potrivit legii, nu în baza unor ordine politice”, potrivit unui comunicat semnat de Marian Neacșu, ministrul de Interne.

El arată că „dreptul oamenilor de a protesta pașnic este garantat de Constituție și trebuie respectat, indiferent de cine organizează manifestația sau ce nemulțumiri exprimă, însă subliniază că exercitarea acestui drept presupune respectarea legii și a drepturilor celorlalți cetățeni. 

„Ministerul Afacerilor Interne nu este instituția care aprobă sau interzice proteste. Rolul nostru este să asigurăm ordinea publică și siguranța tuturor cetățenilor, fără diferențe de tratament și fără considerente politice”, a subliniat Marian Neacșu.

Ministrul de Interne menționează că structurile MAI vor fi la datorie, pentru siguranța tuturor: de la participanții la manifestații, la persoanele care participă la evenimente publice în București sau desfășoară activități obișnuite în weekend.

„Cred că lucrurile sunt simple: fiecare are drepturi, dar și obligații. Fiecare instituție are atribuțiile ei și trebuie să și le îndeplinească. Nu consider că este util să transformăm declarațiile și interpretările din spațiul public într-o dispută politică. Am experiența necesară pentru a face distincția între declarațiile politice și exercitarea atribuțiilor unei funcții publice”, a adăugat Marian Neacșu.

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Editor : M.G.

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