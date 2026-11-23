Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu a avertizat luni că Rusia duce două războaie care se susţin reciproc: unul convenţional, împotriva Ucrainei, şi unul cognitiv, împotriva democraţiilor europene şi a statelor Alianței Nord-Atlantice. Într-un discurs susţinut la Adunarea Parlamentară a NATO, desfăşurată la Berlin, lidera de la Chişinău a atras atenţia că scrutinurile electorale din mai multe ţări europene ar putea fi influenţate de campanii prin care Moscova încearcă să modeleze percepţiile şi deciziile alegătorilor.

Maia Sandu a cerut statelor care se pregătesc de alegeri să ia măsuri pentru protejarea proceselor electorale cu mult înainte de începerea campaniilor şi a prezentat cinci direcţii de acţiune împotriva ingerinţelor străine.

„Vreau să lansez un avertisment către toate ţările care se pregătesc pentru alegeri. Alegerile sunt momentul în care oamenii îşi transformă convingerile, fricile şi percepţiile în decizii. Şi este posibil ca Rusia să le modeleze de mulţi ani”, a susţinut Maia Sandu, în discursul rostit la Adunarea Parlamentară a NATO, potrivit comunicatului de presă al Administrației Prezidențiale a Republicii Moldova.

Potrivit şefei statului, Rusia desfăşoară simultan două tipuri de război, unul militar, împotriva Ucrainei, şi unul cognitiv, care vizează democraţiile europene şi statele membre NATO.

„Primul este războiul convențional împotriva Ucrainei, purtat cu rachete, drone și artilerie pentru a cuceri teritorii și a priva o națiune de libertatea sa. Al doilea este un război cognitiv împotriva democrațiilor din Europa și din spațiul NATO - un război care urmărește să schimbe ce cred oamenii, de ce se tem, în cine au încredere și, în cele din urmă, deciziile pe care le iau”, a spus ea.

„Rusia nu are nevoie să învingă armatele Europei dacă poate submina voința politică din spatele lor”, a avertizat Maia Sandu.

Ea a explicat că războiul cognitiv nu urmăreşte doar să convingă oamenii să creadă informaţii false, ci şi să le influenţeze temerile şi îndoielile pe baza cărora iau decizii.

În acest sens, Rusia a încercat să convingă populaţia Republicii Moldova că viitorul ţării nu este în Uniunea Europeană şi că o victorie a Moscovei în Ucraina este doar o chestiune de timp.

„Rusia vrea să ne facă să credem că un viitor diferit este inevitabil, că victoria sa este doar o chestiune de timp, că ţări precum Republica Moldova sunt prea mici pentru a rezista şi că nici măcar democraţiile cele mai mari nu pot suporta presiunea sa”, a mai spus Maia Sandu.

„Credeau că era o chestiune de zile căderea Ucrainei. Aproape cinci ani mai târziu, ucrainenii continuă să-şi apere ţara. Credeau că Republica Moldova va ceda în faţa presiunii. Dar cetăţenii noştri şi-au apărat libertatea şi alegerea lor", a continuat preşedinta, făcând aluzie la referendumul din 2024, când 50,46% dintre cetăţenii moldoveni prezenţi la urne au votat pentru includerea în Constituţie a obiectivului de aderare la UE.

Cum a încercat Rusia să influenţeze alegerile din Republica Moldova

Maia Sandu a descris metodele prin care Moscova a încercat să influenţeze procesele electorale din Republica Moldova. La alegerile recente, Rusia ar fi cheltuit echivalentul a aproximativ 2% din PIB al ţării pentru cumpărarea de voturi, finanţarea ilegală a partidelor, atacuri cibernetice, alerte false cu bombă la secţiile de votare din străinătate şi campanii coordonate în mediul online.

„Cetățenii noștri și-au apărat alegerea, iar instituțiile noastre au rezistat”, a subliniat Maia Sandu.

Preşedinta a atras atenţia şi asupra incidentelor provocate de dronele ruseşti care încalcă spaţiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit acesteia, în 2026 au fost înregistrate peste 80 de incidente cu drone şi alte ameninţări aeriene, fiecare fiind urmat de campanii de manipulare informaţională.

„Mai întâi îi fac pe oameni să se simtă în nesiguranță. Apoi încearcă să-i convingă că a se apăra este și mai periculos”, a explicat aceasta.

Cele cinci măsuri propuse de Maia Sandu împotriva ingerinţelor Rusiei

Pornind de la experienţa Republicii Moldova, Maia Sandu a propus cinci direcţii de acţiune prin care democraţiile europene să răspundă războiului cognitiv şi operaţiunilor de destabilizare ale Rusiei.

Prima vizează un răspuns comun la incendiile provocate intenţionat, actele de sabotaj şi atacurile cibernetice din Europa, prin care Moscova testează permanent limitele securităţii europene. Preşedinta a subliniat şi importanţa informării transparente a cetăţenilor: „transparența este ea însăși o formă de apărare”.

A doua direcţie presupune urmărirea fluxurilor financiare, prin schimb de informaţii între state şi sancţiuni ţintite împotriva reţelelor care finanţează operaţiunile de destabilizare şi ajută Rusia şi Iranul să ocolească sancţiunile.

A treia măsură se referă la stabilirea unor standarde comune împotriva manipulării informaţionale şi a ingerinţelor străine, care să vizeze finanţarea ilegală şi coordonarea din exterior, fără a afecta libertăţile democratice.

A patra direcţie presupune ca democraţiile să devină mai active în comunicarea publică şi să-şi prezinte propriile mesaje şi realizări, în loc să reacţioneze permanent la agenda Moscovei.

În al cincilea rând, Maia Sandu a propus un nou contract social pentru apărarea păcii, în cadrul căruia guvernele să explice în mod onest ameninţările de securitate şi costurile necesare pentru apărare.

Maia Sandu: Neutralitatea Republicii Moldova nu înseamnă slăbiciune

Preşedinta a subliniat că statutul de neutralitate prevăzut în Constituţia Republicii Moldova nu înseamnă lipsa unei poziţii faţă de agresiunea rusă sau renunţarea la cooperarea internaţională în domeniul securităţii.

„Moldova este un stat neutru prin Constituție. Dar neutralitatea nu înseamnă slăbiciune, indiferență față de agresiunea brutală împotriva unui vecin sau a trebui să înfruntăm singuri amenințările la adresa securității”, a declarat Maia Sandu.

Ea a arătat că Republica Moldova contribuie la securitatea regională prin rolul de vecin stabil şi prietenos al Ucrainei, dar şi prin participarea la misiunea NATO din Kosovo şi la misiunea Uniunii Europene din Bosnia şi Herţegovina.

„Cunoaştem pericolele care ne aşteaptă, dar de asemenea ştim ce putem realiza atunci când suntem uniţi”, a concluzionat Maia Sandu, în aplauzele celor prezenţi.

În discursul său, Maia Sandu a reiterat că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă pentru Republica Moldova o garanţie a unui viitor în pace şi libertate, dar şi o modalitate de consolidare a democraţiei şi de întărire a securităţii.

Şefa statului a reafirmat obiectivul Chişinăului de a încheia negocierile de aderare până în 2028. În prezent, patru grupuri de capitole de negociere sunt deschise, iar Republica Moldova este pregătită să le deschidă şi pe celelalte două.

În cadrul sesiunii de la Berlin, Maia Sandu a primit Premiul „Femei pentru pace și securitate”, acordat de Adunarea Parlamentară a NATO.

Republica Moldova este partener al NATO din 1994. Cooperarea dintre cele două părţi vizează modernizarea instituţiilor de apărare, consolidarea rezilienţei şi securităţii cibernetice, cu respectarea statutului de neutralitate constituţională a ţării.

Editor : A.P.