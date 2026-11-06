Maia Sandu, despre posibilitatea unirii României cu Republica Moldova: „Nu avem destulă susținere populară pentru această soluție”

Maia Sandu a clarificat, într-un interviu acordat unei publicații maghiare, declarația legată de susținerea referendumului pentru unirea Republicii Moldova cu România. „Până în acest moment, nu avem destulă susținere populară pentru această soluție”, a spus președinta țării vecine, subliniind că principalul obiectiv este integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

În cadrul unui interviu acordat publicației maghiare Valasz, jurnalistul i-a amintit președintei din Republica Moldova, Maia Sandu, despre declarația privind susținerea pentru unirea R.Moldova cu România (detalii, aici).

„Vreau ca țara mea să fie sigură și vreau ca țara mea să fie liberă. Imaginați-vă că Rusia vine mai aproape la granițele tale - trebuie să cauți soluții, chiar dacă poate par ciudate. Până în acest moment, nu avem destulă susținere populară pentru această soluție. Avem, însă, o majoritate pentru susținerea integrării în Uniunea Europeană și de aceea urmărim acest scop cu atâta pasiune”, a fost răspunsul transmis de Maia Sandu.

Jurnalistul a continuat și i-a cerut liderei de la Chișinău să spună dacă Republica Moldova ar fi liberă, în condițiile în care ar deveni regiunea de nord-est a României.

„În ceea ce privește suveranitatea, este o discuție diferită, dar România este o țară democratică, comparând-o cu Rusia, iar cetățenii României sunt liberi, ceea ce nu putem spune despre cetățenii Rusiei”, a adăugat Maia Sandu.

Editor : M.G.