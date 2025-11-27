Live TV

Mama care şi-a înjunghiat fetiţa de 10 ani a fost arestată preventiv. Ce spun procurorii

femeie arestata
Femeia din Timişoara care a înjunghiat-o în somn, marţi, pe fiica sa de 10 ani, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Procurorul de caz a început urmărirea penală împotriva acesteia, pentru tentativă de omor.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş a solicitat Tribunalului Timiş, miercuri, arestarea preventivă a femeii, pentru 30 de zile, până la 25 decembrie inclusiv. Faţă de aceasta, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru violenţă în familie sub forma tentativei la omor, arată un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reţinut că în seara de 25 noiembrie, inculpata, în timp ce se afla în locuinţa din Timişoara, pe fondul unei discuţii contradictorii avute cu soţul, în urma unui acces de furie, a intrat în dormitorul fiicei sale de 10 ani, căreia i-a aplicat patru lovituri de cuţit prin înţepare în zona gâtului şi a pieptului, care i-au pus în primejdie viaţa.

Tribunalul Timiş a admis propunerea de luare a măsurii arestului preventiv începând cu data de 26 noiembrie.

Fetiţă de zece ani a fost ulterior înjunghierii transportată la spital, unde a fost operată, iar acum este stabilă.

Poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Urbană Timişoara au fost sesizaţi, marţi, prin apelul unic de urgenţă 112, de tatăl fetei.

Potrivit unor surse judiciare, mama acesteia ar avea probleme psihice şi ar mai fi avut episoade de violenţă în familie.

