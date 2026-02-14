Live TV

Mama fetiței de 4 ani, care a ajuns în comă la spitalul din Târgu Jiu, a fost reținută. Este acuzată de tentativă de omor

Data publicării:
perfuzie in mana unui copil, la spital
Mama fetiței de patru ani, care a ajuns în comă la spitalul din Târgu Jiu, a fost reținută. Este acuzată de tentativă de omor. Femeia a încercat să mascheze totul, le-a spus medicilor că fetița a căzut din pat, polițiștii au suspiciuni că, de fapt, a fost bătută.

În fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, au ajuns sâmbătă seară mama micuței și concubinul acestei. Ambii trebuie să le explice anchetatorilor cum s-a lovit fetița, care a ajuns la spital la Târgu Jiu, pe data de 8 februarie, acesta fiind în comă de gradul 6.

Potrivit informațiilor oferite de anchetatori și medici, copila prezintă răni foarte grave în zona capului. 

Fetița a fost evaluată de către medicii de la Târgu Jiu, a fost stabilizată și a fost transferată de urgență, cu ambulanță, la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală.

Pe numele mamei și al concubinului, anchetatorii au emis ordonanță de reținere. Urmează ca procurorii să decidă care va fi măsura care se va aplica pe mai departe pentru ei.

Fetița de 4 ani se zbate între viață și moarte după ce a ajuns, pe 8 februarie, în stare critică la spital, cu răni grave la cap și față. Copila a fost dusă inițial la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu de către mama sa, care le-a spus medicilor că micuța ar fi căzut din pat.

Suspiciunile apărute în urma evaluării medicale au dus însă la alertarea poliției, iar procurorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.

