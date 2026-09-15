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Mama lui Elon Musk face dezvăluiri despre copilăria fiului său: „A fost bătut atât de rău la școală încât a ajuns la spital”

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Elon Musk
Elon Musk. Foto: Profimedia Images
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Maye Musk, mama antreprenorului miliardar din domeniul tehnologiei Elon Musk, a dezvăluit că fiul ei cel mare este cel pentru care şi-a făcut cele mai multe griji încă din copilărie din cauza idiosincraziilor sale şi că acesta a fost hărţuit şi agresat la şcoală, potrivit unei cărţi de memorii din care The Telegraph a publicat un extras, informează EFE.

Totodată, într-un interviu acordat aceluiaşi ziar, Maye Musk spune că a ajuns la concluzia că Elon era „un geniu” încă de când fiul său avea doar trei ani, deoarece gândea într-un mod neobişnuit pentru un copil de vârsta lui.

Maye Musk susţine, însă, că nu şi-a imaginat niciodată că primul ei născut va ajunge să creeze companii evaluate la miliarde de dolari: „Nu. Ştiam că e inteligent, dar există copii inteligenţi care petrec toată ziua într-un subsol şi nu ies niciodată de acolo. Ar fi putut fi aşa”, a declarat ea cotidianului britanic, potrivit Agerpres. 

În cartea „Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age”, care va vedea lumina tiparului marţi, Maye Musk, care este model şi nutriţionistă, explică faptul că Elon era foarte diferit de fraţii săi, Tosca şi Kimbal, care şi-au făcut prieteni repede, în timp ce el abia dacă avea vreunul, iar de la vârsta de şase ani „era lipit de cărţi sau de jocuri video”.

„În adolescenţă, Elon a fost hărţuit de colegii săi de şcoală. Odată, a fost bătut atât de rău încât a trebuit să meargă la spital”, scrie ea.

Femeia a mai povestit că profesorii l-au descris pe Elon ca fiind un „visător” în clasă, unde avea dificultăţi de socializare, nu se descurca deloc la sport sau la materiile care nu-l interesau, dar, pe de altă parte, „excela la fizică şi matematică”.

„Activităţile lui preferate erau solitare: cititul, lucrul la calculator, programarea. Kimbal, Tosca şi cu mine îl numeam enciclopedia noastră pentru că putea răspunde la orice întrebare amintindu-şi cu exactitate tot ceea ce citise”, îşi aminteşte ea.

Maye Musk explică, de asemenea, că, chiar şi acum, îşi face griji pentru cei trei copii ai săi, în special pentru Elon, despre care spune că „a fost tratat de o mare parte din mass-media ca şi cum ar fi fost un personaj negativ din filmele cu James Bond”.

Pentru ea, fiul ei în vârstă de 55 de ani „este un erou al inovaţiei americane şi un pionier al energiei verzi” şi, deşi recunoaşte că uneori nu înţelege despre ce vorbeşte, are întotdeauna sprijinul ei.

Editor : C.L.B.

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