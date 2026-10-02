„Mancurtizarea sectanților e patologic isterică, monomană și doarme la poarta stăpânului”. Bănescu atacă dur susținătorii lui Georgescu

Fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române a venit cu o serie de mesaje în care radiografiază în termeni duri tiparul persoanelor care au sărit în apărarea fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Profesorul scrie, în stilul caracteristic, subtil, dar suficient de limpede pentru a fi înțeles, despre persoane care imită comportamentul unei secte și urmează orbește un nou „mesia” uitând cine sunt cu adevărat.

Vasile Bănescu, actual membru al Consiliului Național al Audiovizualului, urmărit de zeci de mii de persoane pe rețelele sociale, a devenit un adevărat reper prin mesajele pe care le postează și prin care critică comportamentul aversiv al unei părți din societate.

În ultimul mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Bănescu spune: „Prostia e mereu zgomotoasă, dar mancurtizarea sectanților e patologic isterică, monomană și doarme la poarta stăpânului, alesului”.

Profesorul nu nominalizează cu subiect și predicat destinatarul mesajului său, însă este clar că acesta face referire la scenele scabroase în care mame cu ai lor copii mici au dormit în corturi în fața Arestului Central pentru a-și arăta susținerea față de o persoană acuzată că a înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro.

Bineînțeles, cel căruia i-au fost aduse acuzațiile se bucură de prezumția de nevinovăție și oamenii își exercită dreptul la liberă exprimare având, pornind de la premisa că o fac cu discernământ, dreptul să vină în susținerea lui. Totuși, instituțiile statului consideră că prezența peste noapte a unui minor într-un cort plasat în stradă nu este tocmai în limitele legii.

Într-un alt mesaj postat pe aceeași pagină, profesorul Bănescu vorbește despre plasarea în arest pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, fără să-i scrie direct numele, dar cu suficient de multe trimiteri încât să se facă înțeles.

„Arestarea tardivă și preventivă a tentativei de lovitură de stat, a constituirii de grup infracțional, a înșelăciunii și a sectarizării poporului prin elucubrație, halucinație și falsificarea creștinismului în mase s-a săvârșit. Credința hipnotizaților în atotputernicia și intangibilitatea falsului „mesia” s-a cutremurat, deși catapeteasma tribunalului nu s-a despicat.

Oare nu rătăceau ei neștiind „scripturile” legii și riscurile fărădelegii? Rămâne orizontul înnegurat al speranței „învierii” după… 30 de zile. O speranță deșartă precum credința și dragostea mimate de gurul carpatin. Diavolul, tatăl minciunii și al dezbinării, este, desigur, dezamăgit. Nu va renunța însă, pentru că el nu obosește niciodată. El e maleficul insomniac rezident la Moscova, dar care a descins frecvent în ultimul timp și la București”.

Mesajele postate de Vasile Bănescu au strâns repede mii de aprecieri, sute de comentarii și distribuiri pe rețelele sociale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Alexandru Rotaru