Live TV

Mandat de arestare pe numele unui piroman care a provocat trei incendii în Capitală. Evenimentele, produse toate în 22 de minute

Data actualizării: Data publicării:
barbat cu catuse la maini
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a provocat într-o singură noapte trei incendii în Bucureşti.

Concret, spun procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sâmbătă noaptea bărbatul a pus foc în trei locaţii din zona Bulevardului Iuliu Maniu, respectiv în spatele unui supermarket, la o motocicletă şi la o pubelă pe care a amplasat-o la intrarea unui bloc de locuinţe:

* la data de 8 august, în jurul orei 03:20, inculpatul a distrus, prin incendiere, mai multe bunuri aparţinând unui magazin de retail, care se aflau în zona primire marfă a punctului de lucru al societăţii comerciale din bd. Iuliu Maniu, respectiv mai multe rastele din fier, aparate de aer condiţionat, geamuri, sistem electric, incendiu care s-a extins pe partea din spate a unui bloc de apartamente, până la etajul 3. Conform unor surse din anchetă, este vorba de un supermarket Mega Image, care nu a fost afectat de foc.

* la data de 8 august, în jurul orei 03:29, inculpatul a deteriorat, prin incendiere, o motocicletă care era parcată pe un trotuar de pe bd. Iuliu Maniu;

* la data de 8 august, în jurul orei 03:42, inculpatul a degradat uşa de acces a unui bloc de apartamente situat pe bd. Iuliu Maniu, prin poziţionarea unor deşeuri la intrarea în imobil şi incendierea acestora, faptă de natură să pună în pericol locatarii imobilului şi alte bunuri, prin propagarea fumului la apartamentele din imobil şi posibilitatea extinderii focului la alte bunuri.

Toate cele trei incendii au fost stinse în urma intervenţiei pompierilor.

Bărbatul a fost reţinut duminică de poliţiştii de la Secţia 22, iar ulterior un magistrat de la Judecătoria Sectorului 6 a emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere calificată în formă continuată.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mohsen Rezaei
1
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
2
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
dejeanul
3
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat...
politist radar
4
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce...
iuri pilipson
5
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica...
Ce aroganță! Rusul Kornev, despre David Popovici: ”El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?”. Cum l-a numit pe român
Digi Sport
Ce aroganță! Rusul Kornev, despre David Popovici: ”El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?”. Cum l-a numit pe român
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat România din cauza achiziției Portului Giurgiulești din R. Moldova
barbat cu catuse la maini
Piroman reţinut de poliţişti, după ce incendiat mai multe locaţii din București
Roofing Contractors
„Meșteri” care lăsau case fără acoperiș și apoi cereau sume uriașe proprietarilor pentru lucrări. Trei bărbați, trimiși în judecată
Teatrul Ion Creangă
S-a reluat procedura pentru selecţia specialiştilor din comisiile de desemnare a managerilor de teatre. Se caută 10 directori
iluminat public stradal
Patru mari orașe au început deja să aplice măsuri pentru limitarea consumului de curent electric. Ce va face Capitala
Recomandările redacţiei
Drapelul UE.
Comisia Europeană: Nu există riscuri pe termen scurt pentru...
Oana Țoiu.
Oana Țoiu, despre reacția Rusiei în cazul Podului Giurgiulești: „E o...
ministerul finanțelor
România, printre statele care îndeplinesc cerințele SUA privind...
Andras Baka, noul președinte al Ungariei, ales prin vot secret în Parlament
Ungaria are un nou președinte. Andras Baka a fost ales prin vot...
Ultimele știri
De ce plătesc companiile zeci de mii de dolari pentru a vedea cu prioritate postările lui Trump pe Truth Social
Cel puțin trei morți după un atac al grupării Houthi asupra unei nave comerciale, în Marea Roșie
Chinezii construiesc o fabrică auto lângă o bază navală-cheie din Spania. Ministerul Apărării se teme de un potențial spionaj
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Knox Jolie, apariție spectaculoasă pe străzile din Los Angeles. Fiul lui Brad Pitt și-a reinventat complet...
Cancan
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut...
Fanatik.ro
Fostul titular al lui Dinamo a refuzat să rezilieze contractul. Detalii de culise. Exclusiv
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Șumudică, șanse minime să semneze! CFR Cluj pregătește varianta low-cost: Laszlo Balint. Exclusiv
Adevărul
Amorezul care a mâzgălit o stâncă pe Transfăgărășan este pensionar MAPN. Cine este „Anna”, femeia căreia îi...
Playtech
Ce avere are Florentin Pandele în 2026. Cât încasează soţul Gabrielei Firea anual din salariu și pensie
Digi FM
La un pas de tragedie pe un drum din Tulcea. Un copil a căzut dintr-o mașină aflată în mers și a ajuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a postat un singur cuvânt, după cununia civilă care a luat prin surprindere lumea tenisului
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
John Goodman, cu totul alt om la 25 de ani de la această poză. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a...
Adevarul
Cum ar putea crește salariile în funcție de vechime după noua Lege a salarizării. Calcule pe baza grilelor...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau miercuri pensia. „Am trimis banii”. La ce oră ajung pe card?
Digi FM
Refugiul ales de Alina Pușcău după ce cancerul s-a extins: „Nu pot să vorbesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
O actriță din Harry Potter, metodă surprinzătoare de a-și întreține cei patru copii: "Am câștigat mai mult...
UTV
Un nou bărbat în viața lui JO? Cine este tânărul alături de care artista a apărut îmbrățișată