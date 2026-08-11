Mandat de arestare pe numele unui piroman care a provocat trei incendii în Capitală. Evenimentele, produse toate în 22 de minute

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a provocat într-o singură noapte trei incendii în Bucureşti.

Concret, spun procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sâmbătă noaptea bărbatul a pus foc în trei locaţii din zona Bulevardului Iuliu Maniu, respectiv în spatele unui supermarket, la o motocicletă şi la o pubelă pe care a amplasat-o la intrarea unui bloc de locuinţe:

* la data de 8 august, în jurul orei 03:20, inculpatul a distrus, prin incendiere, mai multe bunuri aparţinând unui magazin de retail, care se aflau în zona primire marfă a punctului de lucru al societăţii comerciale din bd. Iuliu Maniu, respectiv mai multe rastele din fier, aparate de aer condiţionat, geamuri, sistem electric, incendiu care s-a extins pe partea din spate a unui bloc de apartamente, până la etajul 3. Conform unor surse din anchetă, este vorba de un supermarket Mega Image, care nu a fost afectat de foc.

* la data de 8 august, în jurul orei 03:29, inculpatul a deteriorat, prin incendiere, o motocicletă care era parcată pe un trotuar de pe bd. Iuliu Maniu;

* la data de 8 august, în jurul orei 03:42, inculpatul a degradat uşa de acces a unui bloc de apartamente situat pe bd. Iuliu Maniu, prin poziţionarea unor deşeuri la intrarea în imobil şi incendierea acestora, faptă de natură să pună în pericol locatarii imobilului şi alte bunuri, prin propagarea fumului la apartamentele din imobil şi posibilitatea extinderii focului la alte bunuri.

Toate cele trei incendii au fost stinse în urma intervenţiei pompierilor.

Bărbatul a fost reţinut duminică de poliţiştii de la Secţia 22, iar ulterior un magistrat de la Judecătoria Sectorului 6 a emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere calificată în formă continuată.

Editor : Sebastian Eduard