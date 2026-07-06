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Mandatul de primar al Mangaliei al lui Cristian Radu a încetat. Anunțul Prefecturii Constanța

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primarul mangaliei
Radu Cristian, primarul Mangaliei. Foto: Captură Digi24
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Mandatul de primar al lui Cristian Radu de la Mangalia a încetat de drept, au anunţat, luni, reprezentanţii Prefecturii Constanţa. Hotărârea a fost luată deoarece Cristian Radu, judecat pentru luare de mită şi spălare de bani, nu şi-a putut exercita funcţia în ultimele luni deoarece a avut interdicţie din partea instanţei.

”Astăzi, urmare a referatului transmis de secretarul general al municipiului Mangalia în data de 01.07.2026 , a fost emis ordinul prefectului nr. 350/06.07.2026 prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar al domnului Radu Cristian”, au transmis, luni, reprezentanţii Prefecturii Constanţa, citată de News.ro.

Decizia a fost luată în baza articolului 160, litera g din Codul Administrativ, care precizează că mandatul de drept al primarului încetează din cauza ”imposibilităţii exercitării funcţiei din cauza unei boli grave, certificate, sau a altor motive temeinice dovedite, care nu permit desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni, pe parcursul unui an calendaristic”.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au trimis în judecată, în luna decembrie 2025, pe Cristian Radu, pentru mai multe infracţiuni, printre care luare de mită şi spălare de bani. El este acuzat că, în perioada 2022-2025, a primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice şi iniţierea unor hotărâri de consiliu local care să favorizeze anumite persoane.

Procurorii anticorupţie solicită instanţei confiscarea a peste două milioane de lei de la Cristian Radu, întrucât suma nu ar fi fost obţinută în mod legal.

Cristian Radu s-a aflat în arest preventiv de la sfârşitul lunii august 2025. A doua zi el a fost suspendat din funcţia de primar al Mangaliei. Măsura arestului preventiv a fost prelungită succesiv până la începutul lunii martie 2026, când a fost înlocuită cu cea a arestului la domiciliu.

Ulterior, Cristian Radu a fost plasat sub control judiciar, măsură sub care se află şi în prezent şi a avut interdicţia de a-şi exercita funcţia de primar.

Cristian Radu era primar al Mangaliei din anul 2012 din partea PNL. Anteror, el fusese şef al Gărzii Financiare Constanţa.

Editor : A.P.

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