Manfred Weber, mesaj de susținere după incursiunile cu drone rusești în România: „E pur şi simplu inacceptabil”

Preşedintele Partidului Popular European, Manfred Weber, a transmis, marţi, un mesaj de susţinere pentru România şi pentru premierul interimar Ilie Bolojan, după recentele incursiuni ale dronelor ruseşti şi încălcările spaţiului aerian al României. „Acest lucru este pur şi simplu inacceptabil”, afirmă Weber.

„Europa este pe deplin unită alături de poporul român în urma recentelor incursiuni ale dronelor ruseşti şi a încălcărilor spaţiului aerian al României. Acest lucru este pur şi simplu inacceptabil. Securitatea cetăţenilor români este securitatea cetăţenilor europeni”, a scris pe Facebook, preşedintele Partidului Popular European, Manfred Weber, mesajul fiind distribuit şi pe pagina oficială a PNL.

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Weber este de părere că „este o reamintire puternică a consecinţelor războiului ilegal de agresiune purtat de Putin împotriva Ucrainei de mai bine de patru ani, o ameninţare la adresa securităţii întregii Europe”.

„Nu putem accepta ca propaganda şi dezinformarea promovate de Federaţia Rusă să găsească teren fertil în România sau în orice alt stat european. Europa este puternică atunci când rămâne unită şi îşi apără ferm libertatea, democraţia şi securitatea comună. Reacţia rapidă, pregătirea şi determinarea României de a doborî cele trei drone demonstrează curaj şi eficienţă, precum şi un angajament ferm pentru protejarea atât a cetăţenilor români, cât şi a celor europeni”, a mai transmis preşedintele PPE.

El consideră că „este esenţială accelerarea instrumentelor europene de consolidare a capacităţilor de apărare, inclusiv prin implementarea rapidă a iniţiativei SAFE, astfel încât România şi întreaga Europă să fie mai bine pregătite să răspundă unor astfel de ameninţări”.

„Susţin pe deplin demersurile premierului Ilie Bolojan pentru consolidarea sprijinului european acordat României şi pentru adoptarea rapidă a măsurilor necesare întăririi securităţii la frontiera estică a Uniunii Europene”, a adăugat preşedintele popularilor europeni.

În trei zile la rând, câte o dronă a pătruns în spaţiul aerian românesc, fiind doborâtă.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că cea de vineri a fost cu siguranţă dronă rusească, pentru celelalte două fiind făcute verificări.

Editor : C.L.B.