Live TV

MApN anunță că sistemul anti-dronă Merops, trimis de SUA, a fost integrat în dispozitivul de apărare al Armatei. Cum funcționează

Data actualizării: Data publicării:
merops
Sursa: Anduril Industries
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ministru: „Avem o nouă zonă de protecție prin care nu se va mai trece” Ce este MEROPS,  Sistem Optic Multi-Spectral cu Rază Extinsă, și de ce avem nevoie de el

Sistemul anti-dronă Merops, pus la dispoziția României de către Statele Unite ale Americii, a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al Armatei Române, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Ministerul Apărării. Potrivit ministrului Radu Miruță, „o serie de riscuri pentru care înainte nu aveam soluție sunt de acum acoperite”. 

„Înainte de introducerea în serviciu, sistemul a parcurs etapele necesare de testare, evaluare și validare operațională”, a subliniat Ministerul Apărării.

Potrivit MApN, sistemul Merops reprezintă o soluție bazată pe agloritmi de inteligență artificială, destinată detectării, urmăririi și neutralizării „țintelor aeriene de dimensiuni reduse care evoluează la altitudini joase”.

„Integrarea acestui sistem contribuie la consolidarea capacităților Armatei României de detectare și contracarare a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot, completând măsurile deja implementate pentru protejarea spațiului aerian național”, a mai subliniat MApN.

Ministru: „Avem o nouă zonă de protecție prin care nu se va mai trece”

Ministrul arată că „o serie de riscuri pentru care înainte nu aveam soluție sunt de acum acoperite”, într-o postare în care anunță integrarea sistemului anti-dronă Merops.

„Ce aduce nou acest sistem? Un radar de joasă altitudine, senzori electro-optici, senzori termici și algoritmi de inteligență artificială pentru identificarea tipului de țintă. Un sistem modern, cu un cost de operare scăzut, gândit fix pentru drone care zboară la altitudini mici. Avem, acum, așadar, o nouă zonă de protecție prin care nu se va mai trece.

Până când soluțiile complete anti-dronă, tocmai comandate prin SAFE, vor intra în dotarea Armatei Române, în fiecare zi adresăm riscuri cu ceea ce avem. La fiecare două săptămâni s-au făcut pași și am convingerea că suntem aproape ca aceștia să fie cu rezultate vizibile.”, a transmis Radu Miruță, pe Facebook.

Ce este MEROPS,  Sistem Optic Multi-Spectral cu Rază Extinsă, și de ce avem nevoie de el

Pe ințelesul tuturor, este un dispozitiv care folosește inteligență artificială și o mulțime de senzori și sisteme de detecție de ultimă generație. Operează în orice condiții, chiar pe ploaie, ninsoare sau ceață.

Sistemul inteligent are o cameră termică, una de zi și alta de noapte. Adică poate detecta dronele care intră în România 24 de ore din 24.

Merops dispune de o capacitate de analiză avansată a imaginilor și poate lua decizii rapide. De asemenea poate urmări simultan una sau mai multe ținte. Sistemul doar detectează dronele, de neutralizare se vor ocupa alte sisteme. El  poate fi instalat pe camioane militare, drone sau elicoptere.

Calitățile sale sunt reprezentate de faptul că valorează 14.000 dolari, o sumă mică în comparație cu alte sisteme, folosește inteligența artificială, dar poate să detecteze și dronele care lasă o amprentă termică.  Poate să fie lansat extrem de ușor, are nevoie doar de o conexiune cu un radar al Armatei României.

În același timp, sistemul Merops poate să ajungă la o altitudine de aproximativ 5 kilometri, ceea ce înseamnă că poate să lovească dronele Shahed care intră în spațiul aerian al României și, în același timp, Merops are o viteză de aproximativ 300 de kilometri pe oră.

În cazul dronei de la Galați, de exemplu, sistemul Merops nu era poziționat în acea zonă, ci într-o altă parte a Dobrogei.

Un indiciu care reiese din comunicatul MApN, pentru nefolosința sistemului Merops în acel caz, este că nu era integrat în dispozitivul de apărare al Armatei la acea vreme. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
2026-06-22-9852
2
Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament...
Nicușor Dan.
3
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor...
becali
4
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială: "Ce rușine, ce barbarie! Ați ucis fotbalul"
Digi Sport
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială: "Ce rușine, ce barbarie! Ați ucis fotbalul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
militari romani profimedia
MApN recrutează aproape 7.000 de soldați și gradați. „E un moment bun să îți alegi profesia”
1-502nd Infantry Regiment Conducts Air Assault
Exercițiul multinațional Sea Breeze 26.1. Trageri reale, acţiuni tactice şi simularea unui raid amfibiu în Poligonul Babadag
Radu Miruta
Miruţă spune că MApN nu face filtru şi pază în portul civil. Ce propune pentru „a îmbunătăţi un pic lucrurile”
ID330428_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Radu Miruță: Nu le cereţi militarilor să apere cu mâna goală împotriva unor tehnologii de miliarde de euro
VAMA VECHE - litoral politie ATMOSFERA - MINIVACANTA - 29 APR 2023
MApN, MAI, Poliția de Frontieră vor avea mai multe patrule pe litoral, după incidentele cu drone, anunță Nicușor Dan
Recomandările redacţiei
Dominic Fritz și Ilie Bolojan.
Întâlnire PNL-USR-UDMR. Dominic Fritz a propus un Guvern minoritar...
putin lukasenko
„Situația începe să se agraveze”. Organizația militară patronată de...
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu, după ce PSD l-a nominalizat în...
Război în Ucraina.
Un fost șef NATO spune că Ucraina poate juca un rol important în...
Ultimele știri
BNR pune în circulaţie, eşalonat, bancnotele emisiunea 2026. Ce este nou la ele
Premierul chinez Li Qiang cere cooperare globală în domeniul IA: „Lumea riscă să piardă controlul asupra tehnologiei”
Bill Gates a numit trei femei cu care a avut relații extraconjugale. Jeffrey Epstein ar fi știut despre aventuri și voia să-l șantajeze
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cu ce se ocupă și cum arată azi, la 40 de ani, Kendra, fosta iubită a lui Hugh Hefner: " Am trăit 20 de ani...
Cancan
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Fanatik.ro
Dinamo, transfer din Spania. Fundașul central de 26 de ani a ajuns în cantonamentul din Polonia! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Ce cadou i-a făcut legendara Nadia Comăneci cântăreței Loredana Groza: ”O să fac totul de 10, așa ca tine”
Adevărul
Viperele, adevărații stăpâni ai Cetății Devei. „Scena care se prezintă ochilor îți strecoară fiori pe șira...
Playtech
Ce studii și ce avere are Sorin Grindeanu, ar putea ajunge din nou premier. Ce urmează după căderea...
Digi FM
Prima măsură pe care ar putea-o lua Sorin Grindeanu dacă ajunge premier. A fost votat în unanimitate pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E oficial: Istvan Kovacs, delegat de FIFA la încă un meci de la Cupa Mondială 2026!
Pro FM
Antonia, criticată dur după apariția într-o ținută îndrăzneață. Fanii au reacționat imediat: „Nu se vede...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gest spectaculos făcut de Adam Sandler pentru soția lui. Ce a apărut pe cer la aniversarea a 23 de ani de...
Adevarul
„Wow, ce mare e”. Cum a reușit o școală mică de la sat să elimine complet abandonul școlar și să-și ducă...
Newsweek
Pensii crescute cu 330 lei și anularea CASS la pensiile între 3.000 și 4.000 lei Anunț de la viitorul guvern
Digi FM
„Stresul termic”, un pericol pentru sănătate. Fenomenul s-a intensificat la nivel global în ultimii ani. Cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ni se face rău când citim sau ne uităm pe telefon într-o mașină aflată în mișcare? Explicația are...
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Orlando Bloom, surprins la Milano alături de iubita sa cu 21 de ani mai tânără. „Există o adevărată chimie...
UTV
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost imobilizat de polițiști și dus la Obregia