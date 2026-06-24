MApN anunță că sistemul anti-dronă Merops, trimis de SUA, a fost integrat în dispozitivul de apărare al Armatei. Cum funcționează

Sistemul anti-dronă Merops, pus la dispoziția României de către Statele Unite ale Americii, a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al Armatei Române, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Ministerul Apărării. Potrivit ministrului Radu Miruță, „o serie de riscuri pentru care înainte nu aveam soluție sunt de acum acoperite”.

„Înainte de introducerea în serviciu, sistemul a parcurs etapele necesare de testare, evaluare și validare operațională”, a subliniat Ministerul Apărării.

Potrivit MApN, sistemul Merops reprezintă o soluție bazată pe agloritmi de inteligență artificială, destinată detectării, urmăririi și neutralizării „țintelor aeriene de dimensiuni reduse care evoluează la altitudini joase”.

„Integrarea acestui sistem contribuie la consolidarea capacităților Armatei României de detectare și contracarare a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot, completând măsurile deja implementate pentru protejarea spațiului aerian național”, a mai subliniat MApN.

Ministru: „Avem o nouă zonă de protecție prin care nu se va mai trece”

Ministrul arată că „o serie de riscuri pentru care înainte nu aveam soluție sunt de acum acoperite”, într-o postare în care anunță integrarea sistemului anti-dronă Merops.

„Ce aduce nou acest sistem? Un radar de joasă altitudine, senzori electro-optici, senzori termici și algoritmi de inteligență artificială pentru identificarea tipului de țintă. Un sistem modern, cu un cost de operare scăzut, gândit fix pentru drone care zboară la altitudini mici. Avem, acum, așadar, o nouă zonă de protecție prin care nu se va mai trece.

Până când soluțiile complete anti-dronă, tocmai comandate prin SAFE, vor intra în dotarea Armatei Române, în fiecare zi adresăm riscuri cu ceea ce avem. La fiecare două săptămâni s-au făcut pași și am convingerea că suntem aproape ca aceștia să fie cu rezultate vizibile.”, a transmis Radu Miruță, pe Facebook.

Ce este MEROPS, Sistem Optic Multi-Spectral cu Rază Extinsă, și de ce avem nevoie de el

Pe ințelesul tuturor, este un dispozitiv care folosește inteligență artificială și o mulțime de senzori și sisteme de detecție de ultimă generație. Operează în orice condiții, chiar pe ploaie, ninsoare sau ceață.

Sistemul inteligent are o cameră termică, una de zi și alta de noapte. Adică poate detecta dronele care intră în România 24 de ore din 24.

Merops dispune de o capacitate de analiză avansată a imaginilor și poate lua decizii rapide. De asemenea poate urmări simultan una sau mai multe ținte. Sistemul doar detectează dronele, de neutralizare se vor ocupa alte sisteme. El poate fi instalat pe camioane militare, drone sau elicoptere.

Calitățile sale sunt reprezentate de faptul că valorează 14.000 dolari, o sumă mică în comparație cu alte sisteme, folosește inteligența artificială, dar poate să detecteze și dronele care lasă o amprentă termică. Poate să fie lansat extrem de ușor, are nevoie doar de o conexiune cu un radar al Armatei României.

În același timp, sistemul Merops poate să ajungă la o altitudine de aproximativ 5 kilometri, ceea ce înseamnă că poate să lovească dronele Shahed care intră în spațiul aerian al României și, în același timp, Merops are o viteză de aproximativ 300 de kilometri pe oră.

În cazul dronei de la Galați, de exemplu, sistemul Merops nu era poziționat în acea zonă, ci într-o altă parte a Dobrogei.

Un indiciu care reiese din comunicatul MApN, pentru nefolosința sistemului Merops în acel caz, este că nu era integrat în dispozitivul de apărare al Armatei la acea vreme.

Editor : M.G.