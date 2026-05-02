Reprezentanţii Ministerului român al Apărării Naţionale au transmis sâmbătă, într-o postare pe pagina de Facebook a ministerului, că SAFE reprezintă „o şansă de a recupera din decalaje” şi de a dota România cu „sisteme eficiente de luptă”. „Dacă acest program este realizat cu succes, Armata României va arăta cu totul diferit în doar câţiva ani”, afirmă sursa citată.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„SAFE este un răspuns strategic al Uniunii Europene pentru întărirea apărării întregului continent. Ministerul Apărării Naţionale are în derulare 21 de proiecte de înzestrare cu tehnică modernă, care pot fi implementate până în 2030. Una din cele mai mari provocări pe care o vedem zilnic pe front şi la graniţele noastre este ameninţarea dronelor. Programul SAFE reprezintă o şansă de a recupera din decalaje si de a ne dota cu sisteme eficiente de luptă”, afirmă un reprezentant MApN.

Potrivit acestuia, opt din cele 15 mari proiecte din programul SAFE, aprobate de Parlament, sunt dedicate sistemelor antidronă şi radarelor de ultimă generaţie.

„Investim în sisteme capabile să detecteze, să bruieze şi să neutralizeze dronele care încalcă spaţiul aerian naţional. Vorbim despre tehnologie care protejează cetăţenii. Ce câştigăm prin acest program? Viteză - achiziţii comune mai rapide alături de aliaţii noştri; tehnologie - acces facil la tehnică modernă, arme de asalt, nave de patrulare, elicoptere, radare, maşini de luptă şi rachete. Avem nevoie de capabilităţi care să descurajeze, pentru armată, pentru militari, pentru cei care apără ţara”, se arată în materialul filmat.

Aceeaşi sursă menţionează că programul SAFE reprezintă o şansă de a recupera decalaje şi de a dota România cu sisteme eficiente de luptă.

„Dacă acest program este realizat cu succes, Armata României va arăta cu totul diferit în doar cîţiva ani. Avem nevoie de SAFE. Noi toţi!”, se încheie mesajul MApN.

Programul SAFE, motiv de dispută între Bolojan și Ciolacu

Programul SAFE şi modul de implementare a acestuia au fost subiect de dispută între actualul prim-ministru şi fostul premier Marcel Ciolacu.

Întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă la Suceava, cine a decis ca cinci miliarde de euro din proiectele din SAFE să meargă către o firmă din Germania şi doar 800 de milioane către o firmă din România, premierul Ilie Bolojan a răspuns că schema de gestionare a programului a fost stabilită şi votată în mandatul lui Marcel Ciolacu.

„Întrebarea este tendenţioasă şi eronată. Şi voi face precizările de rigoare. În mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit şi s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Şi la data respectivă, la propunerea premierului, Canceleria prim-ministrului a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE. În primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată, că anumite lucruri se continuă. Asta ca să clarificăm lucrurile, da? Pentru că nimeni nu ştia la data respectivă cine vine premier, cine va fi cancelar. Verificaţi cine era premier, cine era cancelar ca să îi întrebaţi de ce au propus asta”, a declarat Bolojan.

Actualul premier a explicat că ceea ce se achiziţionează din SAFE nu este decis de o anume persoană, ci „Armata Română are planuri de înzestrare aprobate în urmă cu mai mulţi ani şi care au trecut prin CSAT”. Bolojan a adăugat că una din bazele negocierii a fost ca cel puţin jumătate din ceea ce va achiziţiona România să fie produs în România.

Ulterior, fostul premier Marcel Ciolacu (PSD) a susţinut că, de fapt, Cabinetul Bolojan a făcut schema de gestionare a Programului SAFE, iar grupul de lucru înfiinţat prin semnătura premierului Ilie Bolojan este condus, potrivit lui Ciolacu, de „un politruc de la Oradea, pus şef al Cancelariei ca să conducă un program de înzestrare militară de 16 miliarde euro”.

„Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile şi minte cu neruşinare că «în mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit şi votat schema de gestionare a Programului SAFE». Documentele oficiale spun cu totul ALTCEVA: Desemnarea Cancelariei prim-ministrului ca integrator al Programului SAFE, s-a făcut prin OUG 62/2025, adoptată la 20 noiembrie 2025 - sub Guvernul Bolojan, NU sub Guvernul Ciolacu!”, a precizat Marcel Ciolacu.

Editor : C.L.B.