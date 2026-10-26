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Marele premiu la Loto 6/49 de peste 3,32 milioane € a fost câștigat de un prahovean: „Jucați în continuare, așa cum voi face și eu”

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bilet loto
Marele premiu la Loto 6/49 de peste 3,32 milioane € a fost câștigat de un prahovean. Foto: Loteria Romana
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Marele câștigător al premiului de categoria I la Loto 6/49, în valoare de peste 17,76 milioane de lei (peste 3,32 milioane de euro), s-a prezentat luni, 26 octombrie, la sediul central al Loteriei Române pentru a-și ridica premiul.

Câștigătorul este din Prahova, are în jur de 50 de ani și joacă la loto de peste 20 de ani. În ultimii ani, joacă online aceleași numere care au semnificație personală, potrivit Loteriei Române.

De-a lungul timpului, acesta a mai obținut doar câștiguri mici.

Premiul, în valoare exactă de 17.760.754,40 de lei, (peste 3,32 milioane de euro), a fost câștigat la tragerea Loto 6/49 din 22 octombrie. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro și a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 24,50 de lei.

„Am perseverat și am sperat că voi câștiga. Aveți încredere, jucați în continuare, așa cum voi face și eu!”, a transmis acesta.

Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea.

Editor : A.P.

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