Maria Zaharova a susținut că alegerile parlamentare din Republica Moldova nu sunt doar „o rușine”, ci și o altă „înfrângere globală pentru Occident”. Mai mult, purtătoarea de cuvânt a MAE rus a comparat rezultatul scrutinului din țara vecină cu cele din România, relatează TASS.

„Totul este dat la o parte. Văd și citesc diverse evaluări ale alegerilor. Unii spun că este un eșec al forțelor non-occidentale, alții vorbesc despre un triumf al forțelor occidentale. Eu cred că este o înfrângere globală a Occidentului. Desigur, este un eșec”, a afirmat Zaharova pentru Radio Sputnik, vorbind despre presiunea exercitată de actuala guvernare din Moldova asupra politicienilor din opoziție.

Maria Zaharova, despre România

Mai mult, purtătoarea de cuvânt a MAE rus a mai precizat și că „totul s-a făcut într-un mod atât de deschis și dictatorial încât nimeni nu poate dovedi contrariul”.

„Nu este doar o rușine. Este un eșec, un alt pas înapoi al Occidentului, care, la fel ca în România, va rămâne în istoria politicii occidentale”, a mai precizat ea, făcând referire la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

Amintim că procurorul general al României, Alex Florența, a prezentat rezultatele anchetei privind anularea alegerilor prezidențiale 2024. El a afirmat că decizia a fost influențată de un amplu război hibrid orchestrat de Rusia, care a combinat atacuri cibernetice asupra unor instituții cheie cu o campanie online agresivă realizată prin inteligența artificială.

Potrivit procurorului, platforme care au legături directe cu Federația Rusă, site-uri care împrăștiau propaganda rusă și campanii artificiale pe TikTok, sunt doar câteva dintre mecanismele propagandei din spatele fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, trimis acum în judecată pentru tentativă la lovitură de stat.

Maria Zaharova, despre persecutarea opoziției

De asemenea, Zaharova a mai spus că în cazul unei democrații bazate pe lege astfel de politici sunt incompatibile: „Dacă vorbim despre democrație sub dictatura liberală, atunci exact așa se întâmplă, nu există altă cale. Spațiul informațional este curățat, spațiul politic este epurat, sunt introduse măsuri punitive, încep persecuțiile – de la hărțuire până la, să zicem, închiderea în închisoare a persoanelor care promovează propria agendă, nu una străină, nu una ilegală, ci propria agendă, pe care o consideră necesară. Pentru asta sunt persecutați, până la punctul în care sunt eliminați complet”.

În plus, „se simte mâna tutorelui”, a subliniat ea. Zaharova a comparat persecuția opoziției din Republica Moldova cu felul în care a fost tratat Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspirație criminală, în Franța: „Nu îl consider deloc un înger, apropiat de curentul politic respectiv, nu este vorba despre asta. Este vorba despre modul în care a fost tratat. Aceasta este o adevărată persecuție”.

Totodată, ea a spus că, în ceea ce privește persecutarea opoziției, Franța este „mai inventivă”, în timp ce în Republica Moldova „se aplică același schemă, până la banalitate absolută”.

„Am o comparație – este ca o capcană politică pentru șoareci. Mai întâi, au pus o bucată de brânză numită democrație, au entuziasmat oamenii, le-au spus că pot participa activ în societatea civilă, că trebuie să fie activi în politică”, a mai precizat Zaharova. „Când oamenii din țară, crezând în acest așa-zis curs european, au început să participe, au fost prinși. Și au fost prinși după un singur principiu, deoarece această capcană pentru șoareci este standardizată – 7 ani pentru toată lumea (n.red - făcând aluzie la condamnările la închisoare în cazul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, și a Marinei Tauber, mâna dreaptă a oligarhului Ilan Șor).

Editor : A.M.G.