Marinar căzut în mare de la bordul unui pescador. El este căutat de Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

Reprezentanţii Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) au anunţat că au reluat, sâmbătă dimineaţă, căutarea marinarului care a căzut în mare, vineri, de la bordul unui pescador.

„Sâmbătă, 7 noiembrie, la ora 06:43, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare pentru a relua operaţiunea de căutare şi salvare începută vineri, 6 noiembrie, a unei persoane care a căzut în apa de pe nava SEA Angel 1”, au transmis reprezentanţii ARSVOM.



Ei au precizat că nava SAR ARTEMIS a ajuns în zona indicată de MRCC şi a început operaţiunea de căutare.



Reprezentanţii ARSVOM au anunţat că vineri, la ora 15.21, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare pentru o misiune de căutare şi salvare la pescadorul SEA Angel 1, după ce un membru al echipajului a căzut în mare.

Operaţiunea de căutare a fost oprită după câteva ore fără ca marinarul să fie găsit, iar nava SAR Artemis a revenit la bază.





Editor : I.B.