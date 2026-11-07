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Marinar căzut în mare de la bordul unui pescador. El este căutat de Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

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ARSVOM continua căutarea marinarului dispărut FOTO ARSVOM
ARSVOM continua căutarea marinarului dispărut FOTO ARSVOM
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Reprezentanţii Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) au anunţat că au reluat, sâmbătă dimineaţă, căutarea marinarului care a căzut în mare, vineri, de la bordul unui pescador.

„Sâmbătă, 7 noiembrie, la ora 06:43, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare pentru a relua operaţiunea de căutare şi salvare începută vineri, 6 noiembrie, a unei persoane care a căzut în apa de pe nava SEA Angel 1”, au transmis reprezentanţii ARSVOM.

Ei au precizat că nava SAR ARTEMIS a ajuns în zona indicată de MRCC şi a început operaţiunea de căutare.

Reprezentanţii ARSVOM au anunţat că vineri, la ora 15.21, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare pentru o misiune de căutare şi salvare la pescadorul SEA Angel 1, după ce un membru al echipajului a căzut în mare.
Operaţiunea de căutare a fost oprită după câteva ore fără ca marinarul să fie găsit, iar nava SAR Artemis a revenit la bază.

Editor : I.B.

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