Mark Rutte le-a vorbit studenților din București: „Vă recomand să vă distraţi mult. Putin urăşte să vadă că ne simţim bine”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat, joi, într-un dialog cu studenţi şi profesori ai Universităţii din Bucureşti, că reţeta sa împotriva stresului este pasiunea pentru ceea ce face şi umorul pe care îl găseşte în relaţia cu aceia cu care lucrează.

El a răspuns, timp de aproape o oră, întrebărilor profesorilor şi studenţilor, fie că a fost vorba despre cum gestionează situaţiile de viaţă sau provocările securităţii euro-atlantice.

„Ador ce fac, asta mă ajută să nu fiu stresat. Cel mai bun mijloc de eliminare a stresului este somnul, cel mai mare hobby al meu e să dorm. Vă recomand să dormiţi suficient, să faceţi mişcare, să vă vedeţi cu prietenii şi să vă distraţi mult. Eu şi colegii mei de la NATO ne distrăm mult împreună şi e foarte important. Putin va câştiga doar când va începe să se distreze cu ai săi. Urăşte să ne vadă că ne simţim bine, fie că bârfim, fie că facem strategii, când râdem împreună”, a adăugat el, transmiţându-le celor prezenţi: iubiţi ceea ce faceţi şi nu vă luaţi prea în serios.

„Sprijinirea Ucrainei e esenţială pentru securitatea noastră”

Rutte a abordat, în debutul intervenţiei sale, sprijinul pe care NATO îl acordă Ucrainei aflate în război.

„Vom ajuta Ucraina să se apere azi şi vom descuraja orice agresiune în viitor, pentru că, sincer vorbind, sprijinirea Ucrainei este esenţială pentru securitatea noastră. Dacă Rusia ar înfrânge Ucraina, ameninţarea faţă de noi ar creşte exponenţial, iar dumneavoastră sunteţi statul aliat cu cea mai mare graniţă cu Ucraina”, a evidenţiat secretarul general al NATO.

„Sistemul NATO funcţionează aşa: dacă cineva încearcă să ne atace, avem logistica pusă la punct. Nu putem da toate detaliile, pentru că nu vrem ca ruşii sau oricine altcineva să ne atace având mai multe cunoştinţe decât în prezent. Vă asigur că pentru asta ne pregătim, pentru asta ne antrenăm, pentru a ne asigura că nimeni nu va încerca să ne atace”, a completat Rutte, potrivit Agerpres.

Cu privire la recentele provocări de securitate în ţările aliate, el a subliniat nevoia ca atenţia să fie pe soluţie şi nu pe cauza acestora.

„Mereu este discuţia dacă agresiunile sunt intenţionate sau nu. Dar, să lăsăm asta la o parte. Asemenea agresiuni s-au întâmplat în România, Polonia, în Belgia, acum câteva luni în Danemarca, în Estonia. Când vine vorba de Estonia, Polonia, România, ştim că multe agresiuni au fost coordonate din Rusia. Nu ştim asta în cazul Danemarcei sau Belgiei”, a explicat secretarul general al NATO.

El a evidenţiat puterea unităţii: „Când am fost aseară în această clădire uriaşă (Palatul Parlamentului), a doua cea mai mare clădire din lume, palatul lui Ceauşescu şi am ştiut că am o întrevedere în biroul preşedintelui Senatului, despre care se spune că ar fi fost creat pentru Ceauşescu, faptul că am stat acolo, cu emblemele NATO din încăpere, m-a făcut să spun: 'Hei, ăsta e cursul istoriei. El (Ceauşescu - n.r.) nu a învins, voi aţi învins, sunteţi uniţi'. Să nu uităm ce schimbare poate aduce unitatea noastră~.

Secretarul general al NATO a vizitat România timp de două zile. Miercuri, el a fost primit de preşedintele Nicuşor Dan, a avut întrevederi cu preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu, şi cu premierul Ilie Bolojan. Joi, alături de şeful statului, Rutte a susţinut o alocuţiune la NATO - Industry Forum.

