Exclusiv Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere”

Data publicării:
roman arestat italia
Bărbatul a stat aproape o lună în spatele gratiilor, iar pentru eliberarea sa a fost nevoie de eforturi uriașe. Sursa foto: colaj Credit foto: Guliver/Getty Images / captură video Digi24

Apar detalii incredibile în cazul românului din Iași arestat pe nedrept în Italia, acolo unde se afla în vacanță cu familia. Nu o confuzie de nume l-a trimis după gratii, ci un adevărat furt de identitate. Un alt român, care a spart mai multe bancomate în Peninsulă, a dat numele bărbatului din Iași, când a fost prins. „Aveau doar poza lui, amprentele lui, numele meu și data mea de naștere”, spune românul care a luptat, timp de aproape o lună, să-și dovedească nevinovăția. Ovidiu și soția lui au vorbit, în exclusivitate, pentru Digi24 despre coșmarul trăit și spun că au deschis deja un proces, prin care cer daune statului italian. 

Ovidiu Andronache: Nu mi-am imaginat că în Uniunea Europeană, în 2025, s-ar putea întâmpla o asemenea eroare.

Marieta Andronache, soția lui Ovidiu: Cum poți să arestezi un om?! Verifici! Ești cu adevărat Ovidiu Andronache? Dă-mi un document, suni în România, afli. Noua ni s-a părut inadmisibil!

Ovidiu Andronache: După ce m-au băgat în mașină, m-a întrebat dacă știu și am spus că nu știu de ce m-ai luat.

Marieta Andronache, soția lui Ovidiu: Mi-am dat seama, din prima secundă, că nu va fi doar o verificare simplă.

Ovidiu a mers împreună cu soția și cei trei copii la mare, în apropiere de Veneția, în ultima săptămână din august. Vacanța a fost, însă, întreruptă brusc a doua zi de dimineață.

Ovidiu Andronache: Erau carabinieri îmbrăcați civil. Au venit și m-au întrebat: „Avem nevoie de documentul tău să verificam ceva”. M-au luat așa, cu ușurelul. Și când am ajuns în fața hotelului, mi-au pus cătușele și m-au băgat în mașină.

La secția de politie a aflat că este condamnat în Italia pentru spargerea unui bancomat. Nu era prima oară când era verificat de carabinieri. I s-a mai întâmplat de trei ori, în ultimii 11 ani, când a vizitat Italia. Un alt român, care dăduse mai multe spargeri, folosea numele lui. De fiecare dată, verificările au durat doar câteva ore. Acum, însă, nu a fost așa.

Ovidiu Andronache: Aveau doar poza lui, amprentele lui, numele meu și data mea de naștere. Mi-au spus, după aia, că ar trebui să îmi găsesc un avocat bun, că avocatul care era din oficiu nu și-a făcut treaba. Și mă gândeam: avocat bun, pentru ce?! Că eu sunt nevinovat!

Marieta Andronache, soția lui Ovidiu: Nimeni n-a verificat ceea ce trebuie făcut de drept: să verifici omul, nu să răsfoiești dosarul, să-l stampilezi și să spui: „Ok, sentință de doi ani, plus o amendă de 206 euro”.

Au cerut sprijin la Consulatul din Trieste, dar nu au primit. Și-au angajat un avocat, dar a avut nevoie de aproape o lună să convingă autoritățile că nu este un infractor, ci un agent de vânzări din Iași, fără antecedente penale.

Marieta Andronache, soția lui Ovidiu: Judecătorul a zis că asta a făcut să fie mai lentă eliberarea lui Ovidiu că, practic, când s-a dat sentința acolo scria că Ovidiu a fost la judecată, a fost în sală cu avocatul lui. Așa scria acolo, dar nu fusese el. Era cineva care și-a luat numele lui.

Bărbatul a deschis acum un proces, prin care cere daune statului italian.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

