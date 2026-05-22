Mașină căzută într-o prăpastie de 15 metri la Galați. Trei tineri, printre care doi minori, au ajuns la spital

O mașină în care se aflau doi minori de 16 ani și un tânăr de 20 de ani s-a prăbușit, vineri seară, într-o prăpastie adâncă de aproximativ 15 metri, în zona centurii Brateș din Galați, potrivit informațiilor transmise de ISU Galați.

„În această seară, echipajele de intervenţie ale ISU Galaţi au fost solicitate să intervină în urma producerii unui accident rutier pe raza municipiului Galaţi, în zona centurii Brateş. Un autoturism în care se aflau trei persoane a părăsit partea carosabilă şi a căzut într-o prăpastie cu o adâncime de aproximativ 15 metri. În autovehicul se aflau doi minori, ambii în vârstă de 16 ani, precum şi conducătorul auto, în vârstă de 20 de ani”, au transmis reprezentanții ISU Galați.

La locul accidentului au fost mobilizate de urgență două ambulanțe de tip C și o ambulanță de tip B din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Galați, dar și două autospeciale de intervenție și o autospecială de descarcerare.

Potrivit salvatorilor, intervenția s-a desfășurat contracronometru, iar victimele au fost scoase din autoturism în aproximativ 10 minute de la sosirea echipajelor operative.

„Toate cele trei victime au fost găsite conştiente, au primit îngrijiri medicale la faţa locului şi au fost transportate ulterior la spital pentru investigaţii şi tratament de specialitate”, a mai precizat ISU Galați.

Autoritățile au anunțat că apelul la numărul unic de urgență 112 a fost realizat automat de către autoturism, prin funcția de alertare în caz de accident.

