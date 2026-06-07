Un medic rezident de la Spitalul de Urgență Floreasca din Capitală a fost găsit mort în baia unității medicale. Medicul urma să își dea examenul de specialitate în acest an și plănuia să meargă la spitalul din Giurgiu.

Medicul a fost găsit sâmbătă după-masă în baia spitalului, în stop cardio-respirator, potrivit jurnalistei Digi24 Carla Tănasie.

O femeie de la serviciul de curățenie l-a văzut când a intrat în baie și a fost alertată de faptul ca nu a mai ieșit. A spus acest lucru unui brancardier care a intrat în baie să vadă ce se întâmplă. Medic era căzut. Echipa medicală l-a resuscitat o oră , dar fără succes.

Cadrul medical care a murit era rezident în ultimul an, la medicină de urgență. Era un medic care făcea gărzi în Unitatea de Primiri Urgențe și despre care nu se știe ca avea vreo boală.

Poliția a deschis o anchetă, iar cauza decesului va fi stabilită în urma examenului medico-legal.

Editor : B.E.