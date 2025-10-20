ACTUALIZARE Poliția Capitalei a transmis, luni seară, că fata de 9 ani, dată dispărută în cursul zilei, a fost găsită și se află în afara oricărui pericol.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Poliția Capitalei cere ajutorul pentru găsirea unei fete de 9 ani, dată dispărută luni din Bucureşti. A fost emis şi un mesaj Ro-Alert.

Sursă: Poliția Capitalei

„La data de 20 octombrie 2025, Poliţia Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariţia unei minore, care a plecat, în cursul aceleiaşi zile, de la o adresă din Sectorul 2 şi nu a mai revenit până în prezent. Persoana dispărută se numeşte Danciu Nicola Elena, este în vârstă de 9 ani”, a transmis, luni seară, Poliţia Capitalei.

Fata are următoarele semnalmente:

• Înălţime: 1,40 m, greutate 40 kg, păr şaten lung, ochi verzi - căprui, faţă ovală.

• La data dispariţiei purta: geacă albastră de blug, pantaloni de trening bleumarin cu dungi roz, tricou roşu.

„Poliţiştii au demarat procedurile de depistare a minorei în cauză, aceasta fiind dată în urmărire la nivel naţional. Cei care au văzut-o sau pot oferi detalii sunt rugaţi să anunţe Poliţia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţă 112”, mai arată Poliţia.

În Capitală și în Ilfov a fost transmis şi un mesaj RO-Alert.

