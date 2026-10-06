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Mesaj Ro-Alert în județul Tulcea azi-noapte: au fost detectate ținte aeriene aproape de granița cu Ucraina. Au fost ridicate două F-18

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aeronava f-18 al spaniei, in zbor
Imagine cu profil ilustrativ. Foto: Profimedia
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Un mesaj RO-Alert a fost emis marţi noaptea pentru locuitorii din nordul şi estul judeţului Tulcea după ce au fost detectate ţinte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. Nu au fost înregistrate pătrunderi în spaţiul aerian naţional, potrivit MApN.

„În noaptea de 5 spre 6 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat două ţinte aeriene care evoluau în spaţiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu Romania”, anunţă MApN.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul şi estul judeţului Tulcea, iar la ora 02.20 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Alerta aeriană a încetat la ora 03.14.

Editor : B.E.

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