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News Alert Mesaj RO-Alert în Tulcea: Populația, avertizată asupra posibilităţii pătrunderii de drone în spaţiul aerian naţional

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Nouă alertă aeriană în județul Tulcea, unde a fost transmis un mesaj RO-Alert. Populaţia a fost avertizată asupra posibilităţii pătrunderii de drone în spaţiul aerian naţional.

Autorităţile au transmis un nou meswaj RO-Alert în judeţul Tulcea, populaţia fiind avertizată asupra posibilităţii pătrunderii de drone în spaţiul aerian naţional.

Alerta a fost emisă la ora 15:02, privind posibile incursiuni de drone. Ea vizează nordul și estul județului Tulcea. Asta după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 20km nord-est de Vâlcove, Ucraina.

Două aeronave F16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

De asemenea, Centrul Militar de Comandă a notificat și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru a fi luate aceste măsuri de alertare a populației.

Acest nou episod vine după ce ieri, trei nave au fost lovite în apele teritoriale ale României.

Primul incident a fost raportat în jurul orei 21, un petrolier grecesc în rada exterioară a portului Sulina, care a anunțat autoritățile navale că a fost lovit de o dronă aeriană. 45min mai târziu, o altă navă cargo a informat, de asemenea, prin serviciul de trafic maritim, că a fost ținta unei drone, iar al 3-lea atac se pare că a avut loc după ora 23:00.

Și ieri au fost ridicate avioanele F16 pentru monitorizarea situației, însă ele nu au putut împiedica aceste atacuri.

 

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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