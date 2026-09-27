Autorităţile din Tulcea au emis, duminică seară, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului, populaţia fiind avertizată că la graniţa cu Ucraina au fost identificate ţinte aeriene şi sfătuită să se adăposteasacă.

„Alertă extremă. Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert emis de autorităţile judeţului Tulcea.

Potrivit sursei citate, până la această oră nu au fost semnalate apeluri la Serviciul unic de urgenţă 112.

(Știre în curs de actualizare)

Editor : Sebastian Eduard