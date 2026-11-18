Rețelele sociale sunt pline de mesaje de la oamenii treziți din somn de cutremur. Foarte mulți spun cât de tare s-au speriat. Alții, în această dimineață, par a prinde ceva curaj după eveniment și recunosc că putea să fie mult mai rău.



„Băăă, s-a cutremurat! Păi, 2:50. Vai, ce latră câinele”, postează un film cineva din Galați.

„Mamă! Am simțit un cutremur, am dat să mă culc și m-am trezit. Hai că-i bine toată lumea la noi, la voi? A fost, mi s-a părut cam lung. Uuu, da’, ce senzație ciudată! Am mai trăit niște cutremure la viața mea. Și eu pot să zic că sunt foarte confortabil. Hai, sper că sunteți bine.”, a postat un mesaj video actorul Pavel Bartoș, pe contul său de Facebook.

Bloggerul Mihai Vasilescu este intrigat de ce animalele de companie nu au reacționat și nu și-au avertizat stăpânii: „Nu, n-au venit să mă anunțe cu cinci minute înainte că plăcile tectonice urmează să-și facă de cap. Nici n-au început să miaune pentru că instinctul lor ancestral de animale de pradă le spunea că urmează o dezlănțuire a naturii.

În schimb, am avut motiv să mă dau jos din pat, să le caut prin toată casa ca să le găsesc dormind cu nesimțire și să le avertizez eu pe ele:

- Vedeți c-a fost cutremur!

Suzana s-a uitat cu atâta scârbă la mine, de mi s-a făcut și rușine c-am trezit-o din somn cu un așa motiv de toată jena. Pe Vasile n-am reușit să-l trezesc.

De-aia zic, luați-vă pisici, n-o să știți niciodată că urmează vreun cutremur, prin urmare n-o să vă panicați aiurea nici înainte, nici după.”, scrie el. (nr. presupun că ați înțeles cine sunt Suzana și Vasile)

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Marian Godină a fost trezit și el în creierii nopții, nu de cutremur, ci de sistemul de avertizare.

“Adică pentru jumătatea aia de recompensă de ieri aveai pretenția să te anunț că e CUTREMUR și, eventual, să te și salvez 🙄?

Si după aia să mă mai vadă și vecinii cu tine în pijamalele alea 🫣…!”,pare a spune mutrița unui rotweiller foarte simpatic către stăpâna sa, CP.

Colegul Vlad Craioveanu de la DigiFM porbește de la o întrebare-standard („L-ai simțit?”) și demonstrează că data viitoare ne-ar putea fi mai rău.

„L-AȚI SIMȚIT?"

02:48. Se mișcă patul. Primul gând: „e ăla mare?". Al doilea gând nu mai apuci să-l ai, că ești deja în tocul ușii, în chiloți, și te uiți la lustră ca la marele judecător.

Ok.A trecut. Dar a început circul.

Telefonul urla 6,5. INFP a zis 5,7. IGSU, 5,6. Europenii, 5,3. Patru cifre pentru același cutremur, alege-ți una, ca la sondaje. Între timp a picat site-ul INFP. Deci singura construcție dărâmată azi-noapte de cutremur a fost site-ul de cutremure.

La trei dimineața, toată România era pe Facebook și scria același lucru: „l-ați simțit?". L-am simțit, fraților.

Și acum, fără mișto. Azi-noapte am avut noroc. A fost la 120 de kilometri sub noi și s-a oprit la 5,7. Blocurile cu bulină stau în picioare tot din noroc, că de consolidat nu le-a consolidat nimeni. Sunt aceleași, cu aceiași oameni în ele, de aproape cincizeci de ani.

Însă la ăla mare, nu cred că o să mai apuce nimeni să întrebe „l-ați simțit?"

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Treziți din somn de cutremur sau de sistemul de alertare Google de pe telefoane, românii s-au repezit pe rețelele de socializare. Sute de oameni au fost revoltați că nu au primit mesaje RO-ALERT și că nu au fost avertizați asupra pericolului.

De cealaltă parte, mulți recunosc că o alarmă în miez de noapte le-ar fi provocat lor panică.

Pagina Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a fost invadată de mesaje. „De ce nu primim RO-ALERT?” „De ce nu sună sirenele RO-ALERT?” „Nimic!” „Somn liniștit” sau „Sistemul RO-Alert doarme bine?” Sunt doar câteva dintre postările celor nemulțumiți că nu au fost avertizați asupra seismului.

În schimb, alții nu sunt de acord cu mesajele primite în toiul nopții. „Ar fi utile alarmele astea, dar în primul rând te sperie, bagă spaima în tine, mai ales când nu ai experiența lor și ești luat cam din oală. Cred că sperietura panică, ar fi mare. E greu să îți păstrezi calmul și să acționezi echilibrat în asemenea situații”.

Au fost și internauți care s-au plâns că intensitatea reală a cutremurului a fost mult mai mare decât cea anunțată oficial la Galați.

„Mi-au căzut lucrurile prin casă. Cred că a avut mult peste magnitudinea șase”, scrie unul dintre ei pe pagina Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica pământului.

Altul a reacționat și mai insistent: „Vă rog eu să spuneți adevărul, că este un cutremur de intensitate majoră, adică peste 6,2°”

Unii însă nu au simțit seismul și nu s-au speriat, ba chiar au glumit pe seama situației. „Am simțit cutremurul slab, s-a mișcat puțin perna de sub mine, pe canapea și pisicile mele erau chill și eu la fel. Stau la etajul 10”.

Editor : Sebastian Eduard