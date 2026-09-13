Mesajul lui Ilie Bolojan de Ziua Pompierilor: Sunt oamenii pe care te poţi baza mereu. Vă mulţumim pentru curajul de care daţi dovadă

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, duminică, un mesaj de Ziua Pompierilor, în care le-a mulțumit pentru curajul de care dau dovadă indiferent de intervenţiile la care iau parte.

„La mulţi ani pompierilor români! Sunt oamenii pe care te poţi baza mereu, indiferent de oră sau de pericol. Vă mulţumim pentru curajul de care daţi dovadă la Broşteni, la inundaţii, la Soveja, la incendii, la accidente şi oriunde e greu. În Franţa, Grecia şi în alte intervenţii externe aţi făcut cinste României. Respect!”, a transmis Ilie Bolojan pe pagina de Facebook.

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La data de 13 septembrie, România sărbătoreşte Ziua Pompierilor, care este, potrivit IGSU, un „moment dedicat comemorării eroismului şi sacrificiului ostaşilor pompieri conduşi de căpitanul Pavel Zăgănescu, care, în anul 1848, au scris o pagină memorabilă de devotament şi demnitate naţională”.

„Lupta de la Dealu Spirii a rămas înscrisă în istorie drept un moment de referinţă al eroismului pompierilor militari, care au dat dovadă de curaj, devotament şi spirit de sacrificiu în apărarea idealurilor Revoluţiei de la 1848, afirmând totodată patriotismul şi înaltele calităţi morale şi militare ale ostaşilor tinerei armate române”, arată IGSU.

Editor : A.P.