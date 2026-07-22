Mesajul lui Nicuşor Dan de ziua Patriarhului Daniel: Credincioşii vor avea mereu în Biserică exemple luminoase de dăruire şi încredere

Într-o lume afectată adeseori de relativism, de individualism, de confuzie morală şi de disoluţie a reperelor spirituale, Biserica Ortodoxă Română (BOR) rămâne una dintre instituţiile fundamentale în care românii au încredere, care cultivă unitatea poporului român în jurul limbii, al memoriei culturale, al apartenenţei la un trecut comun şi la o comunitate spirituală, a transmis, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan în mesajul aniversar pentru Patriarhul Daniel.

„Istoria României şi a Europei - Europa Christiana - ne aminteşte că naţiunile se maturizează şi reuşesc să dăruiască generaţiilor o moştenire semnificativă atunci când păstrează, graţie credinţei, o conştiinţă vie, capabilă să opună rezistenţă nedreptăţii şi oricăror forme de degradare a dialogului în spaţiul public. Prezenţa Bisericii contribuie, aşadar, legitim şi necesar la sănătatea morală a societăţii, la reconstruirea încrederii şi a solidarităţii”, a declarat şeful statului, potrivit Basilica, preluat de Agerpres.

Conform preşedintelui, aniversarea Patriarhului „este o zi de sărbătoare pentru întreaga Biserică, pentru comunităţile de credincioşi din ţară şi din diaspora, reunite în jurul valorilor pe care biserica şi tradiţia ortodoxă le cultivă în societate: credinţa, adevărul, solidaritatea, convieţuirea armonioasă, pluralismul, asumarea rădăcinilor noastre spirituale”.

Nicuşor Dan afirmă că, sub conducerea Patriarhului, Biserica Ortodoxă Română şi-a asumat misiunea de a se implica constant în educaţie, filantropie, sprijinirea persoanelor vulnerabile şi cultivarea unei conştiinţe a compasiunii, "încurajând cu generozitate şi înţelepciune un climat de convieţuire paşnică între cultele religioase şi minorităţile naţionale recunoscute din România".

„Vă apreciez viziunea echilibrată şi reconciliatoare, care inspiră comunităţilor noastre speranţa într-un viitor mai bun. Sunt convins că România şi toţi credincioşii din ţară şi din diaspora vor avea mereu în Biserică şi în slujitorii săi exemple luminoase de dăruire, de echilibru şi încredere în ceea ce suntem datori să împlinim împreună, pentru prezent şi pentru generaţiile care ne vor urma", îi transmite şeful statului Patriarhului BOR.

Patriarhul Daniel s-a născut la data de 22 iulie 1951, în satul Dobreşti din comuna Bara, judeţul Timiş.

Editor : A.P.