Mesajul MAE de Ziua NATO: În contextul agravării situaţiei de securitate în Europa apartenenţa la NATO rămâne fundamentul securității

Ministerul Afacerilor Externe a transmis duminică un mesaj de Ziua NATO în care subliniază că într-un context internaţional marcat de agravarea situaţiei de securitate în Europa, pe fondul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi al multiplicării crizelor globale, apartenenţa României la NATO rămâne fundamentul securităţii naţionale. Ministerul Afacerilor Externe reafirmă angajamentul diplomaţiei române de a contribui activ la consolidarea rolului României în cadrul NATO, la întărirea relaţiei transatlantice şi la promovarea unei Europe mai sigure şi mai unite.

„Ministerul Afacerilor Externe marchează astăzi, 5 aprilie 2026, Ziua NATO în România, aniversând 77 de ani de la semnarea Tratatului de la Washington, actul fondator al Alianţei. Într-un context internaţional marcat de agravarea situaţiei de securitate în Europa, pe fondul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi al multiplicării crizelor globale, apartenenţa României la NATO rămâne fundamentul securităţii naţionale. Pentru România, a fi parte a unei Alianţe bazate pe garanţii de apărare colectivă, solidaritate aliată şi interoperabilitate militară reprezintă cea mai puternică ancoră strategică”, afirmă MAE într-un comunicat..

Totodată, România rămâne un susţinător ferm al relaţiei transatlantice, pilon esenţial al securităţii euro‑atlantice. De asemenea, România promovează o Europă mai puternică în NATO, capabilă să contribuie în mod real la apărarea colectivă şi la rezilienţa spaţiului euro‑atlantic.

„Angajamentul de neclintit al NATO pentru apărarea fiecărui centimetru de teritoriu aliat, consacrat în Articolul 5 al Tratatului de la Washington, a fost reconfirmat prin diversele iniţiative şi activităţi lansate în ultimii ani, care au întărit postura de descurajare şi apărare a NATO pe întreg Flancul Estic, inclusiv în regiunea Mării Negre şi în România, prin noi planuri de apărare şi dislocarea de forţe şi capabilităţi în ţara noastră”, subliniază MAE.

Într-o perioadă în care securitatea, stabilitatea şi apartenenţa la comunitatea euro‑atlantică influenţează direct viitorul României, Ministerul Afacerilor Externe reafirmă angajamentul diplomaţiei române de a contribui activ la consolidarea rolului României în cadrul NATO, la întărirea relaţiei transatlantice şi la promovarea unei Europe mai sigure şi mai unite.

„La mulţi ani, România, în NATO!”, afirmă MAE în finalul mesajului.

Conform Legii nr. 390/2004, Ziua NATO este marcată în România în prima duminică a lunii aprilie. România a depus instrumentul de ratificare al Tratatului de la Washington la Departamentul de Stat al SUA la 29 martie 2004, fiind urmată de ceremonia arborării drapelului românesc la Cartierul General al NATO, în cadrul reuniunii ministeriale din 2 aprilie 2004.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Pentru România, NATO înseamnă astăzi siguranţă, stabilitate şi încredere. Este esenţial să rămână unit şi puternic
Romania NATO
Nicușor Dan, la 77 de ani de la înființarea NATO: Contextul internațional ne reamintește cât de prețioasă și fragilă este pacea
donald trump
Corneliu Bjola, despre amenințarea lui Trump de a scoate SUA din NATO: „O tactică de a pune presiune pe europeni”
Donald Trump.
Trump poate distruge NATO chiar dacă SUA nu părăsesc Alianța, avertizează experții. Înalt oficial: „Vom avea mari probleme”
photo-collage.png - 2026-03-29T191902.650
„E timpul să reinventăm NATO”. Criza declanșată de Trump în cadrul Alianței reprezintă o oportunitate pentru Ucraina
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
