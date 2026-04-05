Mesajul MAE de Ziua NATO: În contextul agravării situaţiei de securitate în Europa apartenenţa la NATO rămâne fundamentul securității

Ministerul Afacerilor Externe a transmis duminică un mesaj de Ziua NATO în care subliniază că într-un context internaţional marcat de agravarea situaţiei de securitate în Europa, pe fondul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi al multiplicării crizelor globale, apartenenţa României la NATO rămâne fundamentul securităţii naţionale. Ministerul Afacerilor Externe reafirmă angajamentul diplomaţiei române de a contribui activ la consolidarea rolului României în cadrul NATO, la întărirea relaţiei transatlantice şi la promovarea unei Europe mai sigure şi mai unite.

„Ministerul Afacerilor Externe marchează astăzi, 5 aprilie 2026, Ziua NATO în România, aniversând 77 de ani de la semnarea Tratatului de la Washington, actul fondator al Alianţei. Într-un context internaţional marcat de agravarea situaţiei de securitate în Europa, pe fondul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi al multiplicării crizelor globale, apartenenţa României la NATO rămâne fundamentul securităţii naţionale. Pentru România, a fi parte a unei Alianţe bazate pe garanţii de apărare colectivă, solidaritate aliată şi interoperabilitate militară reprezintă cea mai puternică ancoră strategică”, afirmă MAE într-un comunicat..

Totodată, România rămâne un susţinător ferm al relaţiei transatlantice, pilon esenţial al securităţii euro‑atlantice. De asemenea, România promovează o Europă mai puternică în NATO, capabilă să contribuie în mod real la apărarea colectivă şi la rezilienţa spaţiului euro‑atlantic.

„Angajamentul de neclintit al NATO pentru apărarea fiecărui centimetru de teritoriu aliat, consacrat în Articolul 5 al Tratatului de la Washington, a fost reconfirmat prin diversele iniţiative şi activităţi lansate în ultimii ani, care au întărit postura de descurajare şi apărare a NATO pe întreg Flancul Estic, inclusiv în regiunea Mării Negre şi în România, prin noi planuri de apărare şi dislocarea de forţe şi capabilităţi în ţara noastră”, subliniază MAE.

Într-o perioadă în care securitatea, stabilitatea şi apartenenţa la comunitatea euro‑atlantică influenţează direct viitorul României, Ministerul Afacerilor Externe reafirmă angajamentul diplomaţiei române de a contribui activ la consolidarea rolului României în cadrul NATO, la întărirea relaţiei transatlantice şi la promovarea unei Europe mai sigure şi mai unite.

„La mulţi ani, România, în NATO!”, afirmă MAE în finalul mesajului.

Conform Legii nr. 390/2004, Ziua NATO este marcată în România în prima duminică a lunii aprilie. România a depus instrumentul de ratificare al Tratatului de la Washington la Departamentul de Stat al SUA la 29 martie 2004, fiind urmată de ceremonia arborării drapelului românesc la Cartierul General al NATO, în cadrul reuniunii ministeriale din 2 aprilie 2004.

