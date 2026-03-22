Mesajul purtătorului de cuvânt al Poliției Române, după ce hackerii i-au clonat numărul de telefon: „Nu te-am sunat eu”

Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române.
Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române. Foto: Captură video Digi24.

Hackerii au reușit să îi cloneze numărul de telefon al purtătorului de cuvânt al Poliției Române, Bogdan Ghebaur. Atacatorii cibernetici s-au dat drept el sub pretextul că cineva ar încearca să facă un credit pe numele persoanelor apelate, iar pentru că este polițist poate preveni acest lucru. În final, oamenii erau păcăliți să își dezvăluie datele bancare.

 

Bogdan Ghebaur a avertizat că numărul său de telefon a fost folosit printr-o tehnică numită spoofing.

„Bună ziua! Sunt comisar șef de poliție, Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române și nu te-am sunat eu. Dacă ai primit un apel de la numărul meu de telefon în care cineva pretindea că te ajută să eviți un credit luat în mod fraudulos în numele tău. Acea persoană nu eram eu. Numărul meu fiind public a fost folosit printr-o tehnică numită spoofing.

Într-o situație similară sunt și alți colegi. Infractorii clonează numărul de telefon și se recomandă ca fiind cineva cu referință credibilă. Cum am aflat? Mai multe persoane au făcut cel mai important lucru pentru a evita să fie păcăliți. Au sunat înapoi. Sfaturile rămân aceleași: nu transferați bani, nu oferiți date personale, nu instalati aplicații!”, este mesajul transmis de Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române.

În România, au fost deschise dosare penale deoarece victimele au transferat bani într-un „cont sigur” și nu au mai avut control asupra fondurilor lor.

Aceasta este o formă de fraudă bazată pe tehnica de „spoofing”, prin care autorii falsifică informaţiile de identificare pentru a se da drept o sursă de încredere (bănci, autorităţi), cu scopul de a înşela cetățenii.

Poliţiştii le recomandă cetăţenilor:

  • să nu răspundă apelurilor telefonice nesolicitate, care cer informaţii sensibile sau transferuri de bani;
  • să verifice orice informaţie primită prin canale oficiale, contactând direct instituţiile implicate;
  • să nu transfere bani în conturi neoficiale sau suspecte să contacteze imediat autorităţile competente (Poliţie, bănci etc) dacă au orice fel de suspiciuni.

 

