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Metoda prin care casierele de la Universitatea Bucureşti au delapidat 1,6 milioane de lei. Cum au fost descoperite faptele

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Universitatea din București
Universitatea din București. Foto: Profimedia
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Cele trei angajate ale casieriei Universităţii Bucureşti suspectate că au delapidat peste 1,6 milioane de lei din taxele studenţilor au fost descoperite după ce o studentă care plătise taxa a cerut rambursarea acesteia.

Tânăra a prezentat chitanţa în original, însă aceasta apărea ca fiind anulată în aplicaţia informatică a Universităţii. Conducerea instituţiei este cea care a sesizat procurorii cu privire la acest caz.

Femeile nu mai lucrează la Universitate.

Procurorii care anchetează dosarul de delapidare, fals intelectual, uz de fals şi fals informatic care le vizează pe cele  trei casiere de la Universitatea Bucureşti au stabilit că ani la rând acestea anulau zilnic câte două-trei chitanţe pe care le eliberau studenţilor care plăteau taxele. 

„La momentul plăţii, studenţilor le-au fost remise chitanţele, însă la sfârşitul programului, înainte de întocmirea registrului de casă, acestea au fost anulate în aplicaţia informatică a casieriei, astfel încât sumele încasate nu au mai fost evidenţiate în contabilitatea Universităţii. În acest mod au fost anulate, de regulă, două-trei chitanţe pe zi, prejudiciul depăşind 1,6 milioane de lei”, a transmis, joi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

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Procurorii au deschis acest dosar după ce conducerea instituţiei de învăţământ a depus reclamaţie.

„Faptele au fost descoperite când o studentă a solicitat restituirea unei taxe pentru care deţinea chitanţa în original, deşi în evidenţele Universităţii operaţiunea figura ca anulată. Universitatea a dispus un audit intern şi a sesizat apoi organele de urmărire penală”, precizează sursa citată. 

În acest dosar, procurorii au pus sechestru asigurător pe conturi bancare şi pe două imobile în valoare totală de aproximativ 300.000 de lei care aparţin celor trei. Femeile nu mai lucrează la universitate, ele fiind, în prezent, plasate sub control judiciar.

Editor : Sebastian Eduard

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