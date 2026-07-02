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Video Metroul circulă din nou pe toată Magistrala 1, după ce stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă joi dimineață

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Intervenție pentru evacuarea apei care a inudnat linia de metrou la Piața Victoriei Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Metroul circulă din nou fără întreruperi între Republica și Dristor 2, pe Magistrala 1. Închisă timp de 28 de ore din cauza unei inundații uriașe, stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă în această dimineață în jurul orei 7.00, spre ușurarea călătorilor, dar și a numeroaselor echipe care au lucrat la reluarea în condiții normale a traficului subteran.

Ploile abundente de zilele trecute au inundat stația Piața Victoriei 2. Angajații Metrorex și autoritățile au avut de-a face cu o situație fără precedent: au fost 7 milioane  delitri  de apă care a trebuit să fie evacuați. Echipele Metrorex, de la Apa Nova, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și de la Ministerul Apărării au lucrat timp de 28 de ore. Au venit chiar și militari în ajutor miercuri seară și au fost aduse echipamente în plus față de cele 20 de motopompe care existau deja, astfel încât apa să fie evacuată într-un timp cât mai scurt.

„Au fost undeva la 28 de ore de muncă la foc continuu. S-au evacuat undeva la aproape 8 milioane de litri. Sunt salariați Metrorex care sunt de 28 de ore aici și le mulțumesc pe această cale pentru că și-am arătat încă o dată valoarea. După ce am evacuat apa, am spălat instalațiile și am uscat instalațiile. La acest moment circulația se desfășoară normal. De la acest moment ne vom apuca să evaluăm și pagubele și totodată vrem să aflăm clar pe unde a ajuns cantitatea aceasta mare de apă. Pentru că se poate, Doamne ferește, întâmpla iar o furtună de aceeași categorie și să ne trezim în aceeași situație”, a declarat Marian Artimon, lider sindical la metrou.

În urmă cu scurt timp s-a încheiat intervenţia pentru extragerea apei acumulate în staţia de metrou Piaţă Victoriei. În acest moment sunt scoase din tunel motopompele utilizate în regim continuu pe toată durata nopţii”, a transmis joi dimineaţă ISU Bucureşti-Ilfov.

Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost închisă miercuri dimineaţă ca urmare a infiltraţiilor provocate de precipitaţiile abundente.

„Ca urmare a precipitaţiilor abundente înregistrate în municipiul Bucureşti şi a infiltraţiilor masive de apă, calea de rulare din staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost inundată. Pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, staţia Piaţa Victoriei 2 rămâne temporar închisă, până la finalizarea intervenţiilor necesare şi remedierea situaţiei”, transmitea, miercuri dimineaţă, Metrorex.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a declarat miercuri după-amiază că circulaţia la staţia de metrou Piaţa Victoriei 2, inundată în urma vijeliei şi a ploii torenţiale de marţi seară, va fi reluată, cel mai probabil, joi dimineaţă. Potrivit ministrului, la acel moment mai erau de scos aproximativ şapte milioane de litri de apă, operaţiune care va dura între şase şi zece ore.

„Cei de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă coordonează scoaterea apei de aici (n. red. - Piaţa Victoriei 2). Am venit să mă asigur că e maximul ce se poate face, să văd dacă din partea celorlalte instituţii ale statului se mai poate oferi sprijin suplimentar. Preocuparea este de a da drumul circulaţiei de la metrou, se trage apă cu şapte pompe încontinuu, este şi o limită a capacităţii tehnice, care încă nu este atinsă, dar urmează să fie atinsă, în ceea ce priveşte gazele scoase de aceste pompe”, a declarat Radu Miruţă.

El a spus că a vorbit şi cu secretarul de stat Raed Arafat şi vor fi suplimentate pompele şi cu sprijin de la Ministerul Apărării.

„O să mai vină şi de la ISU, şi de la Ministerul Apărării până la şapte pompe, se fac calcule câte dintre ele pot funcţiona concomitent pentru a fi totuşi în siguranţă viaţa oamenilor care îşi desfăşoară activitatea acolo. Pe calculele pe care le-am făcut, la cei 7 milioane de litri de apă care mai sunt acum de scos, undeva între şase şi zece ore ar dura, în funcţie de cât de mult se pot adăuga cele şapte pompe care o să vină, după care o să fie o acţiune de curăţare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalaţiilor electrice, iar apoi se va da drumul la circulaţie”, a explicat Miruţă.

Întrebat de jurnalişti dacă joi dimineaţă bucureştenii vor putea circula cu metroul în mod normal, Miruţă a răspuns că „pe calculele” sale, „luând în analiză scenariul actual, da”.

Ministrul interimar al Transporturilor a mai spus că „oameni responsabili” de la metrou i-au spus că de 30 de ani nu s-a întâmplat niciodată o asemenea inundaţie.

„Deci în mod cert s-a întâmplat ceva în exteriorul staţiei de metrou, păcatul aici este, că e cel mai jos punct. Pare că şi deasupra, în ceea ce priveşte care trebuia distribuită prin reţeaua de canalizare, nu s-a întâmplat în cel mai eficient mod cu putinţă„, a conchis Miruţă.

Ulterior, într-o postare pe Facebook, Miruţă a precizat că, pentru a scoate apa mai repede, Armata a trimis alte patru pompe de mare capacitate.

Editor : B.E.

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