Live TV

Foto Migranți din zona Orientului Mijlociu care au intrat fraudulos în România au fost descoperiți de polițiștii din Constanța

Data publicării:
frontiera
Sursă foto: Poliția de Frontieră Constanța

Paisprezece persoane din Irak, Siria, Iran, Afganistan, dar și Vietnam au fost găsite de polițiștii de frontieră pe 25 decembrie, între localitățile Negru Vodă și Cerchezu din Constanța. Potrivit poliției de frontieră, niciuna dintre cele paisprezece persoane nu avea documente valabile și nu îndeplinea condițiile legale de intrare în România.

„În data de 25.12.2025, polițiștii de frontieră aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu între localitățile Negru Vodă și Cerchezu, au depistat un grup de paisprezece persoane care nu dețineau documente de călătorie valabile și nu îndeplineau condițiile legale de intrare în România”, potrivit unui comunicat transmis pe 26 decembrie de către Poliția de Frontieră.

ftoneira2
Sursă foto: Poliția de Frontieră

Polițiștii au mai explicat că cele paisprezece persoane, din Irak, Siria, Iran, Vietnam și Afganistan, vor fi cercetate penal pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
masina pentru examinare auto
2
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
3
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Parada militară la Moscova
4
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
5
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Teheran. Imagine cu caracter ilustrativ Foto Profimedia
Rezervoarele care alimentează capitala Iranului sunt aproape goale după cea mai gravă secetă din ultimele decenii
1766564667316-41278-S4
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Flags of iran and United States of america against the background of a fiery explosion. The concept of enmity and war between countries. Tense politic
Iranul îi propune Venezuelei o alianță împotriva Statelor Unite. Anunțul autorităţilor de la Caracas
Screenshot 2025-12-21 at 07.55.33
SUA au confiscat încă o navă în largul Venezuelei, în timp ce Iranul îi oferă lui Maduro cooperarea pentru a combate terorismul SUA
Will Somerindyke (1)
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Putin lasă să se înţeleagă că Rusia este „deschisă” pentru un acord...
radufalexandru
A murit fostul senator și dramaturg Radu F. Alexandru. TNB: „Cultura...
mark rutte
Mark Rutte: „Sunt convins că SUA sunt implicate total în NATO. A...
Avertizări meteo de vreme rea
Alerte de vreme severă în aproape toată țara: cod galben de viscol...
Ultimele știri
Care au fost cele mai populare destinații de călătorie în 2025. Jumătate dintre ele sunt din Europa
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E clar, omule, că ai fost făcut pentru război”
Pașaport diplomatic. Modelul coreean pentru Ucraina? Ambasadorul Coreei de Sud: „Este o măsură temporară, nu o soluționare permanentă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”
Adevărul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie...
Playtech
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Săpunaru a spus care e adversarul din România care îl scotea din minți: "Dacă puteam, îl mușcam de gât!"
Pro FM
Cât câștigă Mariah Carey în fiecare Crăciun. Milioanele generate anual de „All I Want for Christmas Is You”
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de...
Newsweek
Cât de mult contribuie banii la fericire? Ce spun studiile despre satisfacția în viață
Digi FM
Mihaela, partenera lui Silviu Prigoană, despre ziua în care afaceristul a murit: "Era singur în locul în care...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...