Paisprezece persoane din Irak, Siria, Iran, Afganistan, dar și Vietnam au fost găsite de polițiștii de frontieră pe 25 decembrie, între localitățile Negru Vodă și Cerchezu din Constanța. Potrivit poliției de frontieră, niciuna dintre cele paisprezece persoane nu avea documente valabile și nu îndeplinea condițiile legale de intrare în România.

„În data de 25.12.2025, polițiștii de frontieră aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu între localitățile Negru Vodă și Cerchezu, au depistat un grup de paisprezece persoane care nu dețineau documente de călătorie valabile și nu îndeplineau condițiile legale de intrare în România”, potrivit unui comunicat transmis pe 26 decembrie de către Poliția de Frontieră.

Polițiștii au mai explicat că cele paisprezece persoane, din Irak, Siria, Iran, Vietnam și Afganistan, vor fi cercetate penal pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat.

