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Mihai Chirica a fost audiat de DNA în dosarul „Păcura”. Edilul ar fi devenit inculpat (surse)

Matthew Garvey Data publicării:
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Mihai Chirica. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Mihai Chirica a fost audiat marți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul „Păcura”, în care se fac cercetări cu privire la dispariția unei cantități importante de păcură din depozitele CET Iași.

Surse judicare citate de News.ro arată că Mihai Chirica, primarul din Iași, ar fi devenit inculpat în acest dosar.

„Este aceeaşi situaţie ca data trecută. Nu s-a schimbat nimic. Dosarul s-a pus în mişcare”, a declarat primarul Iaşiului, Mihai Chirica, la ieșirea din sediul DNA.

Chirica a mai fost audiat în acest dosar, în luna aprilie, în calitate de martor. Procurorii au mai audiat în ultimele luni și angajați ai Primăriei Iași. Detalii, aici

„Înţeleg că este o dilemă referitoare la rezerva de stat de păcură şi am fost întrebat dacă avem o evidenţă a acestei rezerve. Avem doar ce ni s-a pus la dispoziţie de către ANRSPS (Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - n.r.). Urmează ca prin expertize, pe care noi, din fericire, le-am făcut şi ştim care este traseul păcurii, să se lămurească şi dumnealor”, declara edilul Mihai Chirica, după primele audieri.

DNA încă nu a comunicat oficial pe tema inculpării lui Mihai Chirica.

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