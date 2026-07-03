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Mii de blocuri din București rămân fără apă caldă în a doua jumătate a lunii iulie: explicațiile Primăriei Capitalei

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Foto: Facebook / Primăria Capitalei
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Primăria Capitalei anunţă că furnizarea apei calde urmează să fie întreruptă la câteva mii de blocuri în a doua jumătate a lunii iulie, pentru lucrări de modernizare la reţeaua de termoficare.

„Tragem tare pentru a moderniza conductele de termie. Sunt extrem de necesare pentru Bucureşti! Vrem ca iarna care vine să fim afectaţi cât mai puţin de avarii. 1,3 miliarde de lei am atras, din fonduri europene şi guvernamentale, pentru aceste lucrări de înlocuire şi modernizare ale reţelei termice. Trebuie finalizate până în decembrie 2027, pentru a nu pierde banii nerambursabili”, a transmis PMB, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Vor fi afectate următoarele zone:

- Pe Şos. Panduri urmează să fie schimbate complet conducte cu diametrul de 500 mm, pe reţeaua primară. Această intervenţie presupune ca Termoenergetica să oprească furnizarea apei calde menajere la 55 de puncte termice. Vor fi afectate 845 de blocuri, timp de şase zile, în perioada 13 - 18 iulie.

- În zona cuprinsă între Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Calea Dorobanţi şi Str. Nicolae Caramfil din Sectorul 1 va fi sistată apa caldă către 18 puncte termice (230 de blocuri), în perioada 13 - 31 iulie.

- În zona cuprinsă între Strada Luică, Bd. Turnu Măgurele, Bd. Constantin Brâncoveanu, Şos. Berceni, Şos. Olteniţei, Calea Şerban Vodă, Şos. Giurgiului, Str. Niţu Vasile, Str. Emil Racoviţă şi Bd. Alexandru Obregia se vor executa lucrări în cadrul proiectului POIM, lotul 4, la reţeaua primară, conductă cu diametru de 1.100 mm. Va fi sistată apa caldă către 72 de puncte termice şi două module termice (1.100 de blocuri), în perioada 20 iulie - 2 august.

- În zona cuprinsă între Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga şi Bd. Mircea Vodă vor fi lucrări de modernizare pe reţeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 1.000 mm. Acestea impun sistarea furnizării apei calde menajere către 92 de puncte termice (1.016 de blocuri), în perioada 20 iulie - 2 august.

- În zona cuprinsă între Bd. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga şi Bd. Mircea Vodă din Sectorul 3 va fi întreruptă apa caldă către 92 de puncte termice (972 de blocuri), în perioada 20 iulie - 2 august.

După finalizarea lucrărilor, încărcarea cu apă a tronsoanelor mai sus menţionate se va desfăşura etapizat, pe măsură ce lucrările se finalizează, pentru a asigura un proces controlat şi sigur, menţionează sursa citată.

Editor : B.E.

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