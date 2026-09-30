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Mii de localnici din 5 comune din Buzău sunt sfătuiţi să-şi facă rezerve de apă, în contextul lucrărilor de la Barajul Cireşu

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Barajul Cireşu, Buzau Foto: Compania de Apă Buzău
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Mii de localnici din cinci comune sunt sfătuiţi să îşi facă rezerve de apă potabilă, după ce Compania de Apă Buzău va efectua lucrări de modernizare a Barajului Cireşu.

Compania de Apă Buzău, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din judeţ, va executa, în intervalul 6 - 14 octombrie, lucrări de mentenanţă şi modernizare pentru siguranţa în exploatare la barajul Cireşu, din comuna Mânzăleşti.

„În situaţia în care vor fi precipitaţii abundente, perioada până la reluarea furnizării în condiţii optime se va ajusta în consecinţă. Astfel, în strânsă legătură cu condiţiile meteorologice, se va efectua golirea controlată a lacului de acumulare Cireşu, singura sursă de apă brută pentru alimentarea cu apă a comunelor Mânzăleşti, Vintilă Vodă, Beceni, Săruleşti şi a satului Fulga din comuna Cernăteşti. Obiectivul (...) se referă la înlocuirea vanei de golire de fund la Barajul Cireşu cu o stavilă electrică modernă. Această componentă este critică pentru siguranţa în exploatare a barajului de pe pârâul Jgheab", a transmis Compania de Apă Buzău.

Potrivit operatorului de apă, intervenţia efectivă va dura, conform angajamentului constructorului, între 48 şi 72 de ore, apoi se va trece la reumplerea bazinului.

„Utilizatorii din zonele afectate sunt rugaţi să îşi pregătească stocurile de apă în săptămâna premergatoare intervenţiei (29 septembrie - 5 octombrie). În intervalul de sistare a furnizării, Compania de Apă Buzău va asigura, cu suportul autorităţilor locale, amplasarea unor rezervoare cu apă potabilă în apropierea Primăriilor din zonele afectate, în arii cu supraveghere video. Compania de Apă Buzău va trimite prin sms, cu 48 de ore înainte de începerea lucrărilor, informaţii referitoare la momentul sistării furnizării apei potabile tuturor abonaţilor din localităţile afectate”, informează sursa citată.

Aproximativ 15.000 de persoane din mai multe comune vor fi afectate în următoarea perioadă de lipsa apei. Lucrările anunţate încă din luna mai au fost amânate, pe fondul condiţiilor meteo nefavorabile şi ca urmare a prăbuşirii unor stânci de pe un versant, pe drumul de acces către obiectiv.

Editor : A.P.

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