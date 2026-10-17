Sâmbătă are loc un marș de susținere a victimelor violenței domestice în Capitală și în alte nouă orașe din țară. Organizatorii vor să atragă atenția asupra numărului tot mai mare de femei ucise de partenerii lor. Cel mai recent caz este cel al Valentinei, tânăra ucisă și aruncată într-o valiză în râul Olt de fostul partener. Vă reamintim numărul destinat victimelor violenței domestice: 0800.500.333.

În Piața Universității din București s-au strâns sute de persoane care au venit în semn de solidaritate pentru victimele violenței domestice și femeile care au fost ucise de parteneri sau chiar alți membri ai familiei. Marșul a pornit din Piața Universității și se va opri în Piața Victoriei.

Peste 30 de femei și-au pierdut viața de la începutul anului până acum. Organizatorii spun că aceste crime ar fi putut fi prevenite dacă autoritățile și-ar fi făcut treaba și interveneau la timp. La manifestația din București sunt așteptate cel puțin 3.000 de persoane la eveniment.

Marșul are loc însă și în alte nouă orașe din țară. La Brașov marșul a început la ora 15:00, de la Aula S. Chiriacescu; la Baia Mare de la 10:30, Casa de Cultură; la Timișoara – 16:00, Piața Victoriei; la Cluj-Napoca – 15:00, Monumentul Memorandiștilor; la Arad – 14:30, Palatul Administrativ; la Piatra Neamț – 17:00, Curtea Domnească; la Târgu Mureș – 11:00, Cetatea Medievală; la Mizil – 11:30, Primărie; comuna băcăuană Valea Seacă – 13:00, Centrul comunitar.

„Ieșim în stradă pentru că ne dorim o lume în care fetele și femeile cresc și trăiesc fără frică, cu încredere și libertate. Vrem să ne arătăm solidaritatea față de toate femeile și fetele care trăiesc, zi de zi, cu frica violenței. În acest an au fost deja documentate 30 de femicide. Aceste crime ar fi putut fi prevenite dacă autoritățile ar fi evaluat riscul, ar fi luat măsuri de protecție și ar fi intervenit la timp. Statul are obligația de a proteja femeile împotriva violenței domestice și a violenței de gen. Vrem ca femeile care au supraviețuit violenței să aibă încredere că justiția le protejează și le face dreptate”, au transmis organizatorii.

Vă reamintim numărul destinat victimelor violenței domestice: 0800.500.333.

Editor : I.B.