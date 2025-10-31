Mii de oameni încă așteaptă vineri, 31 octombrie, la coadă pentru a vizita Catedrala Națională. Timpul de așteptare este de aproximativ 6 ore, iar reprezentanții Patriarhiei au transmis pentru Digi24.ro că depun „toate eforturile posibile” astfel încât să asigure cele mai bune condiții în așa fel încât pelerinajul să se desfășoare „într-o atmosferă de calm, rugăciune și liniște”. De la evenimentul de sfințire a picturii Catedralei și până în prezent, Altarul Catedralei Naționale a fost vizitat de 140.000 de credincioși.

Mii de oameni încă așteaptă vineri dimineață la coadă pentru a intra în Sfântul Altar al Catedralei Naționale. Coada se întinde pe 500 de metri, iar timpul de așteptare este de aproximativ 6 ore.

Deși, în general, oamenii înțeleg că pentru a vizita Catedrala Națională trebuie să aștepte la coadă, am primit plângeri prin care credincioșii critică Patriarhia Română pentru modul în care a organizat acest pelerinaj.

În principal, cele două teme comune ridicate de credincioși sunt lipsa de comunicare a Patriarhiei cu privire la timpul de așteptare și lipsa acordării unor alimente (cum ar fi sticlă de apă) oamenilor care stau la coadă.

Digi24.ro a contactat Patriarhia Română pentru a furniza un punct de vedere cu privire la aceste două aspecte semnalate de credincioși.

„În ceea ce privește primul punct, dispunem de o aplicație cu hartă interactivă care poate fi consultată de publicul larg referitor la timpul de așteptare și care se regăsește pe site-ul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Am recomandat de asemenea credincioșilor să evite aglomerarea rândului la închinare, mai ales că perioada de trecere prin Sfântul Altar a fost prelungită până pe data de 5 noiembrie, ora 24:00”, au transmis reprezentanții Patriarhiei.

Harta interactivă poate fi accesată aici. În același timp, reamintim că oamenii pot vizita Catedrala Națională, zi și noapte, până pe 5 noiembrie.

În ceea ce privește al doilea punct, reprezentanții Patriarhiei subliniază că, încă de duminică, ziua sfințirii picturii Catedralei Naționale, au fost oferite sandwich-uri și sticle de apă credincioșilor.

„Având în vedere că, până în momentul de față, au trecut peste 110000 de pelerini prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, depunem toate eforturile posibile astfel încât să asigurăm cele mai bune condiții, iar pelerinajul să se desfășoare într-o atmosferă de calm, rugăciune și liniște”, au mai subliniat reprezentanții Patriarhiei.

Editor : M.G.