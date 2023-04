Mai mulți militari din cadrul Forţelor pentru Operaţii Speciale (FOS) au acordat primul ajutor victimelor unui accident de circulaţie produs, luni, pe Şoseaua Nordului din Buzău, una dintre victime, care era în stare critică, fiind ținută în viață până la sosirea ambulanței, informează Agerpres.

"Eram la instrucţie în apropiere de şoseaua de centură a Buzăului. Am alergat spre zona de impact a autovehiculelor şi am făcut tot ce am putut la faţa locului. Pregătirea noastră s-a dovedit a fi extrem de utilă. Unul din şoferi era înt-o stare critică, l-am menţinut în viaţă până la venirea ambulanţei", a declarat unul dintre militari, conform unui mesaj postat pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naţionale.

Un grup de militari din cadrul Forţelor pentru Operaţii Speciale (FOS) a acordat primul ajutor victimelor unui accident de circulaţie produs, luni, pe Şoseaua Nordului din Buzău. Foto: Facebook/MApN Deschide galeria foto

Militarii care au intervenit fac parte din Batalionul 52 Operaţii Speciale Băneasa - Otopeni.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, în accident au fost implicate două autoturisme.

"Din primele date de la faţa locului a reieşit că este vorba de o coliziune între autovehiculul condus pe direcţia Ploieşti către Focşani de către un şofer buzoian în vârstă de 31 de ani şi autoturismul care circula din sens opus, la volanul căruia se afla un conducător auto de 48 de ani, din Iaşi. Accidentul s-a soldat cu rănirea celor doi şoferi, care au fost preluaţi de ambulanţă şi transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale", informează IPJ Buzău.

Conform aceleiaşi surse, accidentul a avut loc pe fondul unei pătrunderii neregulamentare pe contrasens, dar nu este exclusă şi o defecţiune tehnică.

